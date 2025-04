Alfa Romeo continua la sua ascesa: marzo segna un trionfo

C’era chi parlava di declino, chi vedeva un futuro incerto. Ma Alfa Romeo ha smentito tutti. Marzo 2025 si è chiuso con numeri sorprendenti, riportando il marchio del Biscione al centro della scena. Sono state 3.924 le immatricolazioni, un salto del 45% rispetto allo stesso mese del 2024. Non un fuoco di paglia, ma l’ennesimo passo in avanti di un trend che appare sempre più solido. La quota di mercato ha toccato il 2,3%, il livello più alto degli ultimi cinque anni. Si è trattato di una vera e propria scalata, con 0,6 punti percentuali guadagnati in soli dodici mesi. Cosa ha reso possibile tutto questo? La risposta arriva da due nomi ormai familiari: Tonale e Junior.

Alfa Romeo Tonale e Junior portano alla crescita

Nel mercato, ormai quasi saturo, l’Alfa Romeo Tonale ha dimostrato cosa significhi avere una visione chiara. Con 1.794 unità immatricolate, il SUV di casa Alfa Romeo ha messo a segno una crescita del 15% . Non è solo ovviamente una mera questione di numeri, è anzi la prova che design, versatilità e personalità continuano a fare la differenza. Con motorizzazioni per ogni esigenza e una linea che non passa inosservata, L’Alfa Romeo Tonale ha trovato spazio nei cuori degli automobilisti. È bastato un attimo per capire che non si trattava di un semplice SUV, ma di un manifesto di stile Made in Italy.

La vera sorpresa? L’Alfa Romeo Junior, piccola fuori ma potente nei risultati. Con 1.563 immatricolazioni, ha conquistato il 40% delle vendite totali di Alfa Romeo a marzo. Una compatta che parla la lingua della modernità, grazie a versioni elettriche e ibride pensate per un pubblico esigente. Chi pensava che Alfa Romeo non sapesse reinventarsi dovrà ricredersi. Nei primi tre mesi dell’anno, la Junior ha venduto 4.327 unità, pari al 51% delle immatricolazioni trimestrali del brand. Un successo che ha spinto il marchio a quota 8.520 unità nel trimestre, con un aumento del 29%. La quota di mercato sale all’1,9%, segnale che qualcosa si è rimesso in moto. È solo una scintilla o l’inizio di una nuova era? I numeri parlano chiaro ed il futuro sembra alquanto positivo.