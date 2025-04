Skoda Elroq RS: il nuovo SUV elettrico con trazione integrale

La nuova Skoda Elroq RS si impone con una personalità aggressiva e un motore elettrico capace di emozionare. L’evoluzione della gamma si fa ancora più audace, puntando su prestazioni esaltanti e un’estetica da vera sportiva. La casa automobilistica ha voluto osare, creando un modello che combina potenza e raffinata tecnologia. Non è solo un SUV, ma un’esperienza di guida. Al centro di questa versione si trova un powertrain a doppio motore. Ognuno di questo è posizionato per asse, per una trazione integrale che promette grip e stabilità in ogni condizione. La Skoda Elroq RS sprigiona così una potenza niente male di 340 CV. Tale valore imponente la spinge da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi. Chi l’ha detto che un SUV elettrico non possa regalare adrenalina? La velocità massima si attesta sui 180 km/h, mentre l’autonomia supera i 550 km WLTP, grazie alla batteria da 84 kWh. Anche i tempi di ricarica sono ottimizzati. In corrente continua il SUV Skoda passa dal 10% all’80% in appena 26 minuti, mentre in corrente alternata si arriva fino a 11 kW.

Un assetto che regala emozioni e design che colpisce per la Skoda Elroq RS

Il lavoro degli ingegneri Skoda non si è fermato alla potenza. La dinamica di guida è stata studiata per rendere la Skoda Elroq RS ancora più coinvolgente. Sospensioni ribassate di 15 mm all’anteriore e 10 mm al posteriore migliorano la stabilità, mentre il Driving Mode Select include una speciale modalità per ottimizzare la trazione. Il telaio adattivo DCC, di serie in Italia, permette di regolare l’assetto con 15 diverse impostazioni, garantendo un perfetto equilibrio tra sportività e comfort. La guida si fa più intuitiva, precisa, emozionante. La Skoda Elroq RS non passa inosservata. Il body kit dedicato esalta le linee sportive, con dettagli neri lucidi e paraurti scolpiti per una presenza scenica unica. Le luci LED posteriori con indicatori dinamici aggiungono un tocco di modernità, mentre i cerchi Aero fino a 21 pollici enfatizzano il carattere sportivo.

Gli interni seguono lo stesso spirito, con una raffinata combinazione di microfibra Suedia nera e cuciture verde lime, finiture in carbon look e un volante sportivo a tre razze. La tecnologia a bordo non delude: display da 13 pollici, quattro porte USB-C e ricarica wireless per smartphone rendono ogni viaggio un’esperienza premium. Insomma tutto porta ad un SUV Skoda che unisce perfettamente anima racing e lusso, pronto più che mai a conquistare la strada.