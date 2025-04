Samsung Galaxy S25 Edge, slitta la data di presentazione del flagship compatto

Samsung ha annunciato ad inizio anno il Galaxy S25 Edge ma, da allora, non si sono avuti dettagli ufficiali da parte dell’azienda coreana. Le indiscrezioni trapelate nel corso di questi mesi hanno indicato una possibile data per la commercializzazione prevista per il 15 aprile ma senza nessuna conferma ufficiale.

Con l’avvicinarsi di questa presunta data di lancio, sarebbe dovuta iniziare la campagna di comunicazione per pubblicizzare il Galaxy S25 Edge, ma così non è stato. Stando a quanto riportato dai colleghi di ET News, testata sudcoreana, emerge un particolare non proprio positivo.

Samsung potrebbe aver posticipato il debutto del top di gamma compatto con la nuova possibile data prevista a maggio e avvio delle vendite a giugno. In particolare, la data indicata dai leak sembra essere il 13 maggio, con uno slittamento di circa un mese rispetto ai piani originali.

Samsung ha scelto di posticipare la presunta data di lancio del nuovo Galaxy S25 Edge per motivi non meglio specificati

Il motivo di tale cambiamento non è chiaro ma Samsung sembra orientata a tenere una conferenza online dedicata al Galaxy S25 Edge. Non si prevede un evento Galaxy Unpacked in grande stile ma solo un keynote per mostrare il flagship compatto.

Stando a quanto trapelato fino ad ora, il Galaxy S25 Edge sarà un dispositivo che punta alla fascia alta del mercato grazie a soluzioni tecniche all’avanguardia. Il display AMOLED da 6,6 pollici avrà la risoluzione da 2K e un refresh rate variabile in grado di raggiungere i 120Hz. Nel display sarà integrato anche il sensore di impronte digitali per lo sblocco sicuro del device.

Trattandosi di un top di gamma compatto, Samsung ha lavorato per limare il peso. Grazie ad una scocca in lega di titanio, il device peserà appena 162 grammi. Lo spessore sarà di 5,84 mm per renderlo estremamente versatile e comodo da utilizzare.

Le prestazioni saranno assicurate dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy affiancato da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Passando al comparto fotografico, ci aspettiamo la presenza di un sensore principale da 200MP affiancato ad una lente ultra-grandangolare da 12MP mentre la fotocamera frontale sarà da 10 megapixel.