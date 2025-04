Vodafone Silver, per gli ex clienti ad un prezzo speciale

Ritorna una delle offerte di rete mobile più apprezzate dell’operatore telefonico italiano Vodafone. Ci stiamo riferendo a Vodafone Silver e quest’ultima sarà ora mezza a disposizione degli ex clienti dell’operatore ad un prezzo speciale. Gli ex clienti potranno infatti tornare con l’operatore attivando la versione più economica di questa offerta, ovvero quella che ha un costo di 6,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone Silver, ritorna la super offerta mobile per gli ex clienti dell’operatore

In questi ultimi giorni gli ex clienti di Vodafone potranno attivare ad un ottimo prezzo una delle offerte più apprezzate dell’operatore telefonico italiano. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è la nota Vodafone Silver. Gli ex clienti potranno dunque tornare con l’operatore attivando questa offerta nella sua versione più economica.

In particolare, ora Vodafone Silver sarà attivabile ad un costo di soli 6,99 euro al mese. Nonostante il costo del rinnovo sia dunque contenuto, gli utenti potranno usufruire di un bundle estremamente ricco. Nello specifico, ogni mese si avranno a disposizione fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, il bundle include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Trattandosi di Vodafone Silver, gli utenti avranno a disposizione ogni mese anche svariati minuti per chiamare numerose destinazioni straniere, tra cui ad esempio anche 1000 minuti per chiamare i numeri Vodafone Albania. Come spesso succede, anche questa volta l’operatore telefonico ha deciso di avvisare i suoi ex clienti di questa opportunità tramite una apposita campagna SMS. All’interno di questi SMS, l’operatore invita dunque i suoi ex clienti a tornare attivando Vodafone Silver. Si tratta però di SMS personalizzati, quindi la data di scadenza di questa promozione può variare da utente ad utente.