Samsung Galaxy S25 Edge: l’ultra-sottile ha una data di lancio

La notizia che Apple avrebbe potuto rilasciare presto un iPhone sottilissimo ha attirato l’attenzione sin dal primo momento, non lasciando indifferenti nemmeno le aziende rivali, come Samsung. Quest’ultima ha subito recepito l’informazione e sfruttato quanto emerso per giocare d’anticipo e realizzare uno smartphone che, tra soli pochi giorni potrebbe essere sul mercato: il Samsung Galaxy S25 Edge.

Le anticipazioni riguardo lo smartphone ultra-sottile di Samsung si sono susseguite dando modo di conoscere tutti i dettagli, compresa la presunta data di lancio. Il leaker Ice Universe aveva infatti suggerito che Samsung avrebbe rilasciato il suo dispositivo nel mese di aprile, tra il 15 e il 16 del mese. La notizia sembrava essere abbastanza certa ma negli ultimi giorni si sono diffuse informazioni discordanti, secondo le quali il colosso avrebbe deciso di rimandare la presentazione ufficiale.

Samsung posticipa il lancio del suo Galaxy S25 Edge

Secondo le ultime voci emerse su X, Samsung potrebbe aver improvvisamente posticipato il lancio del suo Samsung Galaxy S25 Edge. Il dispositivo avrebbe dovuto essere presentato nelle prossime settimane ma, stando a quanto affermato da un leaker chiamato “yawn”, il lancio non avverrà prima di maggio. La data esatta nella quale il colosso sudcoreano annuncerà il suo ultra-sottile non è trapelata ma si presume che ciò possa avvenire tra maggio e giugno. La fonte ritiene che alla base di una tale scelta possa esserci un motivo molto importante e serio ma non consociamo la causa e nulla vieta di ritenere ancora probabile l’arrivo entro i prossimi giorni. Pur essendo ignari della sua data di lancio, conosciamo quasi tutte le caratteristiche dello smartphone, che avrà uno spessore di soli 6,4 mm e un display da 6,7 pollici; al suo interno troveremo una batteria da 3900 mAh e uno Snapdragon 8 Elite. Il dispositivo, inoltre, arà disponibile in tre colorazioni differenti, avrà una scocca in titanio e un modulo fotografico a due sensori.