iOS 18.4: un bug fa tornare su iPhone le app eliminate tempo fa

C’era grande attesa per quanto riguarda l’arrivo di iOS 18.4, versione del sistema operativo mobile di Apple che ha portato molte novità novità legate all’intelligenza artificiale di Apple Intelligence. Oltre ai benefici però ci sarebbe anche qualche piccola incomprensione iniziale legata ai soliti bug “di rito”. Gli utenti infatti avrebbero segnalato delle applicazioni ricomparse improvvisamente anche essendo state eliminate da mesi.

Le segnalazioni arrivano da tutto il mondo

Sui forum di Reddit e sulle pagine di supporto Apple, le testimonianze si stanno moltiplicando. Il comportamento anomalo si verifica in genere subito dopo l’aggiornamento a iOS 18.4, ma in alcuni casi anche a distanza di qualche ora. Il fenomeno riguarda app di terze parti, quindi non software di sistema, e in molti casi si tratta di contenuti che gli utenti non ricordavano nemmeno più di aver scaricato.

Nessuna spiegazione ufficiale da Apple

Al momento non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale da parte di Apple, e la natura del bug resta avvolta nel mistero. Secondo molti utenti, il problema non dipende dai download automatici né dalla sincronizzazione con altri dispositivi. Alcuni segnalano infatti che il proprio iPhone non è collegato ad alcun altro device Apple, mentre altri chiariscono di non aver mai effettuato jailbreak o usato store alternativi.

Non succede a tutti

Un altro dettaglio interessante è che non tutti gli utenti che hanno installato iOS 18.4 sono stati colpiti dal problema. Potrebbe quindi trattarsi di un bug che si manifesta solo in presenza di determinate condizioni — magari legate al modello di iPhone, al tipo di backup, o persino alla regione geografica.

Cosa fare se succede

Per ora, l’unica soluzione è eliminare manualmente le app ricomparse, in attesa che Apple faccia luce sulla situazione. Non è escluso che un aggiornamento correttivo venga rilasciato a breve, magari con iOS 18.4.1.

Nel frattempo, chi si ritrova con qualche gioco del 2018 installato all’improvviso, può prenderla con filosofia. Magari è l’occasione per rispolverare qualche vecchio passatempo.