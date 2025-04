Google Messaggi si evolve: in arrivo nuovi strumenti per le chat di gruppo

Google è al lavoro su un aggiornamento interessante per la sua app Messaggi. La quale potrebbe presto rivoluzionare le chat di gruppo. Le novità emergono dall’analisi del codice della versione beta più recente (20250331_02_RC00). Proprio qui infatti sono stati individuati alcuni riferimenti a nuove funzionalità in fase di sviluppo. Tra queste, emerge la possibilità di aggiungere partecipanti attraverso link d’invito o codici QR.

Questo metodo offre un’alternativa pratica rispetto alla condivisione diretta del link, poiché elimina la necessità di copiare e incollare lunghi URL. Per motivi di sicurezza, i link generati avranno una scadenza automatica dopo 30 giorni. Insieme alla possibilità di essere resettati in qualsiasi momento. Gli utenti potranno poi scegliere tra link monouso, validi per un solo accesso, e altri riutilizzabili, adatti a più partecipanti. In questo modo nel caso in cui un link finisse nelle mani sbagliate, sarà possibile revocarlo immediatamente.

Google Messaggi: nuove funzionalità per un’esperienza migliorata

Oltre ai link d’invito, l’aggiornamento di Google Messaggi introdurrà alcuni strumenti già noti su altre piattaforme di messaggistica. Sarà infatti possibile menzionare utenti con il simbolo @, così da facilitarne l’interazione. In più, una nuova opzione consentirà di silenziare le notifiche, mantenendo attivi solo gli avvisi quando si viene taggati. Le persone potranno impostare diverse durate per questa funzione, scegliendo tra un’ora, otto ore, un giorno intero o un silenzio permanente. Tra le altre novità, si conferma anche l’introduzione dell’eliminazione dei messaggi “per tutti” e la possibilità di personalizzare l’icona dei gruppi. Anche se queste funzioni sono già integrate nel codice della versione beta, non sono ancora attive per gli utenti.

Non è chiaro quando Google deciderà di rilasciarle ufficialmente, ma l’aggiunta di queste opzioni potrebbe rendere Messaggi più competitivo rispetto a piattaforme come WhatsApp e Telegram. La concorrenza tra le app di messaggistica è davvero molto alta e star al passo con i grandi big del settore non è per nulla semplice. Ecco perché per cercare di restare a galla è fondamentale adottare tecnologie e strumenti sempre all’ avanguardia.