Tecnologia e salute: il futuro è nelle tue mani

Withings è un’azienda all’avanguardia nella tecnologia sanitaria. Perché ne parliamo ? Perché ha da poco introdotto due dispositivi destinati a cambiare completamente il modo in cui le persone gestiscono la propria salute quotidiana. Si tratta di BeamO e BPM Vision. Ovvero strumenti sofisticati che combinano affidabilità, semplicità d’uso e connettività per offrire un’esperienza completa di monitoraggio medico domestico.

BeamO e BPM Vision: tecnologia avanzata per il benessere quotidiano della tua salute

BeamO è un dispositivo multifunzione che integra quattro strumenti diagnostici. In particolare un termometro, un elettrocardiogramma, uno stetoscopio e l’ ossimetro. In pochi secondi fornisce dati precisi sulla temperatura corporea. Ma non solo. Anche la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue e la salute cardiovascolare di una persona. Di piccole dimensioni ma con un’interfaccia intuitiva, BeamO rappresenta una soluzione pratica ed efficiente per chi desidera tenere sotto controllo il proprio stato di salute.

Dall’altra parte invece abbiamo BPM Vision. Quest’ultimo è un misuratore di pressione sanguigna pensato per garantire letture affidabili e di facile comprensione. Dotato di un ampio display a colori, permette di visualizzare i risultati con chiarezza. Mentre la tecnologia TripleTrust assicura un’estrema precisione attraverso tre misurazioni consecutive. Il dispositivo, poi, supporta fino a otto utenti, è quindi ideale per il monitoraggio familiare.

Oltre alle sue numerose funzionalità, BeamO offre un abbonamento di tre mesi a Withings+. Ovvero il servizio che include l’analisi dell’ECG da parte di specialisti certificati. I dati raccolti vengono elaborati e resi disponibili in meno di 24 ore. Garantisce quindi un supporto clinico assolutamente tempestivo. Dopo il periodo gratuito, l’abbonamento ha un costo di 9,95€ al mese o 99,50€ all’anno.

Con una batteria che dura fino a otto mesi e la compatibilità con le principali piattaforme digitali come Apple Salute e Google Fit, BeamO si distingue per la sua praticità. Il dispositivo è disponibile sul sito ufficiale Withings a 249,95€. Mentre BPM Vision sarà presto acquistabile al prezzo di 129,05€. Insomma, grazie a questi strumenti, il futuro del monitoraggio della salute è già presente nelle case di chi vuole prendersi cura di sé in modo intelligente e consapevole. Ma soprattutto in modo rapido ed efficiente.