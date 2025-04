Honor svela il nuovo Honor 400 Lite, ecco le specifiche

Il produttore tech Honor ha da poco aggiornato la sua serie di smartphone Honor 400 con un nuovo dispositivo. Si tratta del nuovo Honor 400 Lite, un device appartenente alla fascia media del mercato con un prezzo di vendita piuttosto competitivo. La scheda tecnica è decisamente ben fornita ed include ad esempio la presenza di un ampio display con tecnologia AMOLED. Vediamo qui di seguito il resto delle sue caratteristiche.

Honor presenta in veste ufficiale il nuovo Honor 400 Lite

Honor 400 Lite è il nuovo membro di questa famiglia di smartphone ed è stato da poco annunciato in veste ufficiale sul mercato. Come già accennato in apertura, si tratta di un device appartenente alla fascia media del mercato, ma non per questo non dispone di una buona scheda tecnica.

Spicca in primis la presenza di un display con tecnologia AMOLED. Il pannello ha una diagonale pari a 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una luminosità di picco di ben 3500 nits. In alto al centro trova posto un foro di forma ovale che ospita la fotocamera anteriore per i selfie da 16 MP più un piccolo flash LED.

Sul retro lo smartphone presenta un inedito modulo fotografico comprendente un sensore fotografico principale da ben 108 MP. Dal punto di vista prestazionale, invece, lo smartphone viene alimentato da un processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 7025 con diversi tagli di memoria al seguito. Non manca poi una batteria con una capienza di 5230 mah con supporto alla ricarica rapida da 35W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Honor 400 Lite sarà disponibile all’acquisto sul mercato inizialmente in Austria ad un prezzo al lancio di 269 euro, mentre successivamente sarà distribuito dall’azienda ad un prezzo di 299 euro. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno notizie ufficiali sul suo arrivo per il mercato italiano.