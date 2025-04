Google Presentazioni introduce una nuova barra laterale

Google ha annunciato un’altra importante novità per la sua app di presentazioni. Nonché uno degli strumenti più utilizzati in ambiente lavorativo. Con un nuovo aggiornamento, il colosso californiano ha introdotto una barra laterale. Questa serve a rendere più semplice l’utilizzo delle principali funzioni durante la creazione e la gestione di una presentazione. La barra laterale, ancora in fase di rilascio graduale, permette agli utenti di risparmiare tempo, rendendo più rapida l’elaborazione di documenti visivi complessi.

Funzionalità avanzate per utenti di Google Workspace e account personali

La nuova funzionalità consente di avere a portata di mano strumenti già conosciuti, come i modelli predefiniti, utili per chi inizia una nuova presentazione, ma anche opzioni più avanzate. Tra queste troviamo la possibilità di inserire immagini generate tramite intelligenza artificiale, aggiungere un feed video o registrarsi durante la presentazione per poi condividerla con il pubblico. Oltre a queste opzioni, la barra laterale presenta due nuove funzioni esclusive. La prima riguarda l’accesso a milioni di immagini stock di alta qualità, tra cui adesivi, GIF e foto dal Web, che arricchiranno ulteriormente i contenuti visivi delle presentazioni. La seconda innovazione è una libreria di contenuti preformattati, come agende, citazioni o statistiche, che velocizza la creazione di presentazioni dall’aspetto professionale.

Le due nuove funzioni sono per ora disponibili solo per chi utilizza Google Workspace e per gli utenti con account Google personale configurati in lingua inglese. La nuova barra laterale è in fase di rilascio e potrebbe richiedere fino a due settimane per essere disponibile a livello globale. Questo aggiornamento è importante per l’evoluzione di Google Presentazioni, che continua a puntare sulla semplificazione e sull’ottimizzazione del lavoro quotidiano per milioni di utenti. Con questa novità, l’azienda informatica permette a chiunque di concentrarsi sul contenuto senza distrazioni. Inoltre, la possibilità di accedere rapidamente a una vasta libreria di risorse visive e preformattate contribuirà a dare un aspetto più curato e dinamico ai progetti.