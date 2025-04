Google Pixel 9a: arriva l’assistenza per l’integrità della batteria

Il Google Pixel 9a, la cui uscita ufficiale è attesa per il 14 aprile, avrà una novità importante. L’Assistenza per l’integrità della batteria. Una funzionalità che si attiverà grazie a un aggiornamento software e che promette di ottimizzare le prestazioni della batteria durante il ciclo di vita del dispositivo. Infatti ogni volta che si ricarica il telefono, la batteria si consuma. In questo caso invece, il Pixel 9a manterrà sempre alta la sua performance anche dopo numerosi cicli di utilizzo. Questa innovazione è un tentativo da parte di Google di risolvere le problematiche riscontrate in passato con la gestione della batteria su alcuni modelli, come il Pixel 4a.

Una novità destinata anche ad altri dispositivi Pixel

L’idea di migliorare la durata della batteria tramite software non è nuova. Ma Google sta cercando di perfezionarla. Il software sarà in grado di regolare la tensione della batteria in modo da non far perdere la capacità velocemente. Solo così potrà prolungare la vita del dispositivo. Anche se l’utente non può personalizzare questa funzione, a fornire il tutto ci penserà l’assistenza grazie a modo efficiente per mantenere la batteria in buono stato.

Da non sottovalutare il fatto che questa novità verrà estesa anche ad altri modelli Pixel. La notizia ci arriva da un portavoce di Google che ha affermato che sui dispositivi selezionati sarà integrata entro la fine del 2025. Tuttavia non abbiamo ancora dettagli certi sui modelli coinvolti. Con l’introduzione di Android 16 Google punta a migliorare ulteriormente la gestione energetica dei suoi smartphone.

Se quanto anticipato dalla Beta 3 di Android 16 verrà confermato, la funzionalità potrebbe arrivare anche su dispositivi più datati, come il Pixel 9 e il Pixel 9 Pro. Resta da vedere se l’attuazione di questa funzione avverrà come previsto, ma la promessa di Google è di migliorare la longevità delle batterie e garantire un’esperienza utente ottimale anche a lungo termine.