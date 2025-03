Google Pixel 9a potrebbe arrivare in ritardo per problemi di surriscaldamento

Pixel

Il nuovo smartphone economico di Google è stato annunciato ufficialmente, ma non è emersa una data di lancio. Tuttavia, sono trapelati già possibili criticità termiche legate al processore.

Possibile ritardo per Pixel 9a a causa del calore generato dal chip

Il Google Pixel 9a potrebbe subire un ritardo nel lancio a causa di presunti problemi di surriscaldamento. Secondo informazioni diffuse in rete, Google starebbe valutando modifiche al progetto o ai materiali per contenere le temperature durante l’uso intensivo.

Le indiscrezioni arrivano dalla piattaforma social X (ex Twitter), dove l’utente Alvin, noto per leak affidabili, ha spiegato che il calore eccessivo generato dal processore sarebbe una delle cause principali che stanno rallentando la produzione e il debutto ufficiale del dispositivo.

Al centro della questione ci sarebbe il SoC Tensor G3, lo stesso utilizzato nei Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Nonostante offra buone prestazioni e capacità avanzate nel campo dell’intelligenza artificiale, questo chip ha mostrato limiti nella gestione termica, con picchi di temperatura in determinate condizioni d’uso.

Nei modelli precedenti, il calore prodotto dal Tensor G3 ha generato segnalazioni di surriscaldamento durante il gaming, le riprese video o l’uso prolungato della fotocamera. Google aveva in parte mitigato il problema tramite aggiornamenti software, ma la struttura del chip e l’architettura a 4nm di Samsung sembrano porre limiti hardware difficili da aggirare.

Nel caso del Pixel 9a, un device più compatto e con scocca meno performante nella dissipazione del calore, il problema potrebbe risultare ancora più evidente.

Al momento Google non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sul Pixel 9a, né confermato un calendario per il lancio. Tradizionalmente, i modelli della serie “a” vengono presentati durante la conferenza I/O di maggio, ma non è escluso un rinvio se i problemi termici dovessero richiedere modifiche progettuali.

In passato, l’azienda aveva già optato per ritardi o cambiamenti nella linea Pixel per ragioni tecniche, preferendo assicurare un’esperienza stabile piuttosto che rispettare le tempistiche a ogni costo.

Le prime voci sul Pixel 9a indicano che il processore Tensor G3 potrebbe causare problemi di calore, influenzando il rilascio del dispositivo. Google potrebbe intervenire per risolvere il problema, ma il lancio a maggio non è più scontato. In attesa di conferme ufficiali, il futuro dello smartphone economico di Google resta incerto.