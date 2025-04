Truffa online: il tentativo di phishing via SMS e mail che frega tutti

In questo caso non siamo di fronte ad una sola truffa, ma a ben due inganni pronti a colpire ogni momento e che già hanno fregato decine e decine di persone in Italia che fortunatamente hanno provveduto a segnalare. Da qui si dovrebbe capire che stare attenti è fondamentale ogni giorno, anche quando si crede di avere tutte le competenze giuste per sfuggire a determinate piaghe.

Truffa in corso, ecco i due testi che i truffatori hanno inventato per fregare le persone facilmente

Ecco il primo messaggio che sta facendo discutere:

“Logo speciale tariffe

OFFERTE ENERGY PAZZESCHE

Luce da soli 0,117€/kWh

con maxi risparmio annuale

OTTIENI LA MIGLIORE OFFERTA PER TE

Dimenticati i prezzi folli delle bollette Luce e Gas.

Con Specialetariffe puoi trovare la migliore offerta energy tra quelle proposte dai partner e abbattere finalmente il caro bolletta con un bel risparmio annuale.

VERIFICA IL FORNITORE PIÙ VANTAGGIOSO PER TE“.

Purtroppo non è finita, in quanto c’è anche un’altra truffa che spinge di offrire degli sconti clamorosi su dei materassi. Esatto, le inventano proprio tutte e questa ne è un’altra pronta a fregarvi in ogni momento. Ecco come si compone il messaggio che purtroppo ha già messo nei guai tantissimi utenti:

“10 anni di innovazione e comfort

Da 10 anni, Emma trasforma il riposo di milioni di persone in un’esperienza straordinaria.

Oggi vogliamo ringraziarti per aver fatto parte di questo viaggio!

Per l’occasione, abbiamo pensato a qualcosa di speciale per te: sconti fino al 70% su tutti i nostri prodotti.

SCOPRI LE PROMOZIONI

In aggiunta, vogliamo regalarti un EXTRA 5% di sconto con il codice:

EMMA10ANNI

UTILIZZA L’ EXTRA SCONTO

*Codice valido online fino al 03.04.2025 per extra 5% di sconto su tutti i prodotti, cumulabile con le promozioni in corso sul sito Emma.

Le migliori offerte “10 anni con Emma”

Materassi

da 199,99€

SCONTI FINO AL 70%

Accessori

da 39,99€

SCONTI FINO AL 60%

Kit Convenienza

da 62,50€

SCONTI FINO AL 70%

Letti

da 126,98€

SCONTI FINO AL 50%

Acquista Emma senza stress!

100 notti di prova

10 anni di garanzia

Consegna & reso gratuiti

Pagamento a rate senza interessi“.