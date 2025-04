WhatsApp: molte persone sono contrarie all’arrivo dell’IA sulla piattaforma

L’introduzione dell’AI di Meta su WhatsApp ha generato reazioni contrastanti. Da un lato alcuni utenti si dicono incuriositi dalle nuove funzionalità, dall’altro molti esprimono insoddisfazione. Il malcontento emerge soprattutto sui social, dove si moltiplicano le lamentele sulla presenza dell’IA nell’app di messaggistica. Alcuni la considerano infatti un’aggiunta superflua, mentre altri la ritengono potenzialmente invasiva.

Anche la redazione di Italian Tech ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti. Molti lettori hanno domandato se esiste un modo per disattivare questa funzione o almeno per nasconderla. L’idea che un chatbot sia sempre presente nell’app, anche se non utilizzato, non è stata accolta positivamente. Poiché vi è sempre la possibilità che Meta possa raccogliere dati personali. Ciò quindi non fa altro che alimentare i dubbi di chi già diffida delle politiche dell’azienda in tema di privacy.

Si può rimuovere Meta AI da Whatsapp?

Le critiche principali riguardano proprio la gestione dei dati e la mancanza di un’opzione per rimuovere l’IA. La funzione è integrata nel sistema e, almeno per il momento, non può essere eliminata. Il piccolo cerchio azzurro che segnala la presenza del chatbot resta fisso nell’interfaccia dell’app, anche se non viene avviata alcuna interazione con l’IA. Per molti utenti, questo rappresenta una scelta imposta, non gradita e potenzialmente rischiosa.

Attualmente quindi, non esiste un’opzione ufficiale per disattivare o eliminare Meta AI da WhatsApp. L’intelligenza artificiale è accessibile solo su richiesta dell’utente, cioè quando viene avviata una chat con il chatbot, ma la sua icona resta sempre visibile. Questa presenza fissa è uno dei motivi principali delle proteste. Proprio perché molti utenti vorrebbero almeno la possibilità di nasconderla.

Meta ha cercato di rassicurare gli utenti dichiarando che l’IA non accede ai loro messaggi privati. Le conversazioni personali rimangono protette dalla crittografia end-to-end e l’assistente virtuale risponde solo se gli viene scritto direttamente. Tuttavia, i timori sulla privacy restano. Per maggiore sicurezza, gli esperti consigliano di non condividere informazioni sensibili con il chatbot, come dati bancari o password. L’introduzione dell’IA su WhatsApp rappresenta quindi un ulteriore passo nell’evoluzione dell’app, ma il dibattito è ancora aperto. Resta da vedere se Meta deciderà di ascoltare le richieste e introdurrà un’opzione per disattivare o nascondere questa funzione in futuro.