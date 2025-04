WindTre: ecco come vincere uno Scooter Piaggio

WindTre celebra il sesto anniversario del programma fedeltà WinDay. A tal proposito, a partire dal 2 aprile 2025, partirà un concorso a premi speciale. Dalla durata di una settimana. Tale iniziativa offrirà ai clienti la possibilità di vincere sei premi ogni giorno. Il tutto culminerà con un’estrazione straordinaria l’8 aprile, giorno esatto dell’anniversario. In tale data sarà possibile vincere uno Scooter Piaggio 1 Active.

WindTre: una settimana di premi con WinDay

Gli utenti potranno partecipare ogni giorno attraverso l’app dell’operatore. Qui bisogna accedere alla sezione dedicata e premere il pulsante “PROVA A VINCERE“. L’esito della giocata verrà comunicato immediatamente. Ogni cliente potrà tentare la fortuna una volta al giorno. Tra i premi in palio figurano prodotti tecnologici e per la casa. Tra cui friggitrici ad aria, barbecue elettrici, smartphone di ultima generazione, aspirapolveri senza filo, televisori e styler per capelli.

Il programma WinDay di WindTre offre vantaggi ogni giorno della settimana. Tra cui sconti, giochi a premi e quiz interattivi. Ogni lunedì, gli utenti possono usufruire di sconti esclusivi su partner selezionati, con offerte speciali anche per gli iscritti a WinDay+. Durante la settimana, gli utenti possono partecipare a quiz a premi, concorsi instant win e giochi musicali, che mettono in palio ricariche telefoniche, sconti in fattura e prodotti tecnologici.

WinDay offre inoltre ulteriori vantaggi, come l’abbonamento digitale gratuito per un anno a una rivista RCS.E la possibilità di donare pasti attraverso “Share The Meal“. Inoltre, la piattaforma include una sezione di giochi senza pubblicità e il servizio “Più Sicuri Mobile” per una protezione extra della SIM.

Per chi desidera ancora più vantaggi, WindTre propone il citato programma a pagamento WinDay+ al costo di 0,99 euro al mese. Con benefici aggiuntivi come sconti esclusivi, concorsi mensili e traffico dati extra. Nel mese di aprile 2025, gli iscritti a WinDay+ potranno partecipare a un concorso per vincere un viaggio in Giappone per due persone, oltre a usufruire delle offerte speciali con Rakuten TV. Grazie a tali iniziative, WindTre continua a premiare la fedeltà dei suoi clienti.