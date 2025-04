WindTre contro TIM e Vodafone: 150 GB in 5G a prezzo SUPER scontato

Non ci sono solo TIM, Vodafone e Iliad in Italia ma c’è anche un’altra grande realtà che ormai non ha bisogno di presentazioni, ovvero WindTre. Le sue soluzioni mobili sono quelle che c’è di meglio per quanto concerne risparmio e qualità, ma non è da biasimare la quantità dei contenuti. L’obiettivo degli utenti è risparmiare e in questo caso non c’è problema: c’è davvero tutto ciò che serve.

WindTre ha presentato una nuova promozione mobile per gli utenti che vogliono tanti giga e un prezzo competitivo, con la qualità della sua rete ad alta copertura. La promozione include 150 GB alla massima velocità disponibile del 5G, minuti illimitati e 50 SMS, il tutto a 5,99€ al mese.

L’attivazione è completamente gratuita, senza costi extra o vincoli nascosti. Inoltre, la spedizione della SIM è gratuita in tutta Italia, permettendo di riceverla comodamente a casa. Questi sono tutti i vantaggi che non offrono tutti i gestori, per cui potrebbe trattarsi di una discriminante importante per approdare in casa WindTre.

Un’offerta dedicata a chi cambia operatore e passa a WindTre

Questa promozione è riservata a chi decide di passare a WindTre da Iliad o da operatori virtuali, mantenendo il proprio numero. Non è disponibile per i già clienti o per chi proviene da altri gestori.

Oltre ai 150 GB in Italia, l’offerta include anche 7,6 GB utilizzabili in Unione Europea, permettendo di navigare senza preoccupazioni anche durante i viaggi.

Copertura e qualità della rete WindTre

WindTre continua a investire nella sua infrastruttura, garantendo una copertura sempre più ampia. Attualmente, la sua rete raggiunge il 99,7% della popolazione in 4G e il 97% in 5G, assicurando velocità elevate e una connessione stabile.

Grazie a questa nuova offerta, chi desidera tanti giga, una rete affidabile e un prezzo conveniente può trovare in WindTre un’ottima soluzione, senza costi di attivazione e con tutti i vantaggi del 5G.