Very Esclusiva, super promo ora con primo mese GRATIS

Torniamo a parlare di uno degli operatori telefonici virtuali più apprezzati di sempre. Ci stiamo riferendo in particolare a Very Mobile che ha da poco fatto ritornare una delle sue offerte mobile di punta. Si tratta della promo denominata Very Esclusiva Giga X2, ma ora c’è una novità. Rispetto a quanto successo in passato, infatti, questa volta l’operatore sta proponendo anche il primo rinnovo gratuitamente per tutti i suoi nuovi clienti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Esclusiva Giga X2, ritorna la promo ora con primo rinnovo gratis

In questi ultimi giorni è tornata a disposizione degli utenti una delle offerte di punta di Very Mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Very Esclusiva Giga X2. Tuttavia, rispetto a quanto è successo in passato, questa volta l’operatore virtuale ha deciso di proporre anche una novità.

In particolare, ora gli utenti che attiveranno l’offerta potranno usufruire del primo rinnovo gratuitamente. Questo sarà possibile grazie ad un mese di ricarica telefonica in omaggio per tutti i nuovi clienti dell’operatore che decideranno di attivare la promo in questione. Very Esclusiva Giga X2 è infatti una super offerta proposta da Very Mobile ed è riservata a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.

Nello specifico, gli utenti che attiveranno l’offerta potranno utilizzare ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G ad una velocità massima pari a 30 mbps sia in download sia in upload. Gli utenti potranno poi utilizzare ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Tutto questo sarà a disposizione dei nuovi clienti ad un costo molto contenuto di appena 4,99 euro al mese.

Secondo quanto riportato, l’offerta Very Esclusiva Giga X2 con primo mese gratuito sarà disponibile all’attivazione fino al 7 aprile 2025.