Offerta WindTre GO Unlimited con tantissimi Giga: l’attivazione è gratis

WindTre non da tregua ai rivali e propone ogni mese delle straordinarie offerte operator attack. Infatti, se sei un cliente Iliad o MVNO e intendi effettuare la portabilità a un altro operatore, non puoi non tenere in considerazione la WindTre GO Unlimited. L’offerta non prevede alcun costo di attivazione e include nel prezzo tantissimi vantaggi.

Scopri come ottenere Giga senza limiti con l’offerta WindTre GO Unlimited

La WindTre GO Unlimited è soltanto una delle due offerte proposte dal gestore a tutti i nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero da uno dei seguenti operatori: Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron.

Se sei un cliente Iliad o MVNO, dunque, potrai accedere al sito ufficiale del gestore o recarti in uno dei punti vendita per ottenere gratuitamente l‘offerta più vantaggiosa del momento. Il suo costo di rinnovo ammonta a soli 9,99 euro al mese e include:

Minuti senza limiti per le chiamate

50 SMS verso tutti i numeri

Giga senza limiti per la navigazione in 5G

12,6 GB extra in Unione Europea

L’attivazione dell’offerta può essere facilmente effettuata online. Il gestore propone diverse soluzioni e, in caso di acquisto online, offre diversi vantaggi. La nuova SIM sarà spedita gratuitamente entro due giorni lavorativi e il nuovo numero sarà attivato entro 48 ore dall’attivazione. Inoltre, il credito residuo presente sulla vecchia SIM sarà automaticamente trasferito.

WindTre permette di ottenere la sua tariffa in versione Easy Pay e quindi con addebito automatico del costo di rinnovo su carta di credito o PayPal. I clienti potranno comunque optare per il pagamento tramite credito residuo andando incontro a un costo di rinnovo di 10,99 euro al mese.

Qualora si desideri andare incontro a una spesa più bassa, sarà possibile optare per l’offerta GO 150, che include 150 GB di traffico dati per la navigazione e prevede una spesa di rinnovo di soli 7,99 euro al mese.