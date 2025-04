iOS 18.4: un bug fastidioso scovato dalla community

Lo scorso lunedì è stato il giorno di iOS 18.4, Apple ha infatti rilasciato l’aggiornamento ufficiale e stabile per tutti gli utenti, il quale portava con sé la tanto attesa Apple intelligence qui in Italia, si è trattato infatti di un aggiornamento davvero corposo il cui peso superava i 7,25 GB, tutti gli utenti ovviamente hanno provveduto subito ad aggiornare in modo da poter godere delle funzionalità aggiuntive garantite dall’intelligenza artificiale di Apple, salvo poi però accorgersi della presenza di un bug davvero fastidioso che ora tantissimi utenti della community stanno segnalando nei vari forum tra cui Reddit.

App eliminate tornano

il bug in questione in base a ciò che viene raccontato dagli utenti sul web fa riapparire nella schermata home vecchia applicazioni cancellate da settimane, mesi o addirittura anni, queste ultime nello specifico risultano non cliccabili e con un alone di nero che ne copre la palette colori, ovviamente il fastidio principale è legato allo spazio ingombrato all’interno della schermata home.

Nello specifico, questo bug sembra affliggere soprattutto i dispositivi che hanno appena aggiornato ad iOS 18.4 e che non sono mai stati sottoposti a jailbreak o hanno utilizzato App Store di terze parti.

Nello specifico, però, è stato notato che non tutti i modelli di iPhone sono afflitti da questo problema il che lascia pensare che possa esserci una correlazione legata ad alcuni elementi tra i quali sicuramente il modello di iPhone ma anche la posizione geografica dell’utente, ovviamente Apple starà già indagando e probabilmente rilascerà qualche informazione aggiuntiva nel corso dei prossimi giorni, purtroppo per gli utenti allo stato attuale, in caso foste anche voi afflitti da questo bug, l’unica soluzione attuabile risulta eliminare manualmente le applicazioni riapparse all’interno della schermata home, in attesa, ovviamente che Apple rilasci un aggiornamento ausiliario per risolvere definitivamente la problematica che potrebbe prendere corpo in un iOS 18.4.1.