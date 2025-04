Fusione laser: in arrivo un nuovo prototipo dalla Germania

La corsa alla fusione nucleare sta vivendo un momento di straordinaria accelerazione. A tal proposito, la Germania si sta posizionando come uno dei protagonisti di tale rivoluzione energetica. In prima linea c’è Marvel Fusion, una start-up di Monaco di Baviera che sta sviluppando una tecnologia innovativa. Tale tecnica mira a innescare la fusione nucleare colpendo minuscole sfere di combustibile con fasci laser estremamente potenti. Generando così energia in modo controllato e ripetibile. Il progetto ha già attirato ingenti investimenti e si prospetta come una delle soluzioni più promettenti.

Novità per la fusione laser: quali sono i dettagli emersi?

L’obiettivo di Marvel Fusion è sviluppare un impianto pienamente operativo. Ciò entro il 2040. Un traguardo che potrebbe rivoluzionare l’intero settore energetico. Un aspetto chiave della strategia di Marvel Fusion è la partnership con la Colorado State University. Ciò prevede la costruzione di un centro di ricerca avanzato da 138 milioni di euro a Fort Collins. Tale struttura ospiterà esperimenti pionieristici sulla fusione laser. Inoltre, fungerà da hub per lo sviluppo di nuove tecnologie nel settore.

Grazie a tale collaborazione, gli scienziati potranno testare e perfezionare i sistemi di iniezione del combustibile. Ed anche la modulazione della potenza laser. Elementi fondamentali per garantire l’efficienza e la scalabilità della tecnologia. L’interesse per la fusione nucleare in Germania non si limita a Marvel Fusion. Un altro attore emergente, Focused Energy, ha siglato un accordo con il colosso energetico RWE per la realizzazione di una centrale con una capacità di 1 gigawatt.

Tale iniziativa conferma l’impegno della Germania nel promuovere soluzioni energetiche innovative e sostenibili. Puntando sulla fusione come alternativa ai combustibili fossili e alla tradizionale energia nucleare a fissione. Se i progressi nel settore continueranno con tale ritmo, tale innovazione potrebbe diventare una realtà commerciale prima della metà del secolo. Garantendo una fonte di energia pulita, sicura e virtualmente inesauribile.