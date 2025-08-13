NASA spinge sull’energia nucleare per colonizzare la Luna

Parliamo di Luna, quella palla luminosa nel cielo che da sempre alimenta i nostri sogni di avventure spaziali. La NASA, con il suo ambizioso programma Artemis, ha in mente qualcosa di molto più grande delle classiche missioni “mordi e fuggi”: l’obiettivo è creare una presenza umana stabile sulla superficie lunare, con basi vere e proprie dove gli astronauti possano vivere e lavorare per settimane o addirittura mesi. Però, prima di tutto questo, c’è un enorme ostacolo da superare: l’energia.

Energia nucleare per basi lunari: la sfida della NASA contro Cina e Russia

Il problema non è banale. Il giorno lunare dura quasi due settimane terrestri, ma la notte è altrettanto lunga e fredda. Durante queste lunghe ore di buio totale, i classici pannelli solari non funzionano, e senza energia affidabile non si può davvero andare avanti. Ed è qui che la svolta si fa concreta: la NASA sta puntando tutto sull’energia nucleare a fissione, una tecnologia capace di garantire potenza costante e lunga durata, senza preoccuparsi del sole o dell’oscurità.

Non si tratta più di un semplice progetto teorico da realizzare chissà quando. Sotto la guida dell’amministratore ad interim Sean Duffy, la NASA ha deciso di accelerare i tempi e punta a installare un reattore nucleare da 100 kilowatt sulla Luna entro il 2030, più del doppio di quanto inizialmente previsto. È un salto in avanti gigantesco, che dimostra quanto ormai non si possa più scherzare. Non è solo una questione tecnica, ma anche strategica: la Luna non è più un territorio da esplorare in solitaria.

La Cina, insieme a Russia e altri alleati, ha già in programma di costruire basi lunari proprie, e questo ha acceso un vero e proprio allarme negli Stati Uniti. Il rischio è chiaro: chi mette per primo un reattore nucleare funzionante sulla Luna potrebbe in qualche modo “prendersi” la zona intorno, imponendo limiti a chiunque altro voglia avvicinarsi. Una specie di nuova “terra di nessuno”, dove chi ha il controllo dell’energia ha anche il potere. E la NASA non intende certo rimanere fuori da questa partita.

Sean Duffy, con un background fuori dalla politica tradizionale, ha portato pragmatismo e velocità al progetto, trasformando un sogno di esplorazione in una vera e propria corsa contro il tempo, con tutte le tensioni geopolitiche che ne derivano. Perché nello spazio, forse più che altrove, tecnologia e politica sono profondamente intrecciate, e il futuro della Luna si sta decidendo proprio ora, con un occhio rivolto al cielo e l’altro alla Terra.