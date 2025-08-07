Plasma sotto controllo: il ruolo chiave del litio nei reattori a fusione

Dentro i tokamak, quei reattori dalla forma a ciambella che cercano di replicare il funzionamento del Sole sulla Terra, succede qualcosa di incredibile: il plasma al loro interno raggiunge temperature che fanno impallidire perfino il nucleo del nostro astro. Ma come si fa a contenere qualcosa di così estremo senza mandare tutto in fumo? La risposta potrebbe trovarsi in un metallo che, almeno finora, conoscevamo più che altro per il suo ruolo nelle batterie dei nostri smartphone: il litio.

Dentro i tokamak, il litio liquido crea un’armatura contro il calore estremo

Sì, proprio lui. Leggero, reattivo, un po’ lunatico a contatto con l’aria — eppure sta mostrando un lato sorprendente, quello del protettore. Nelle camere roventi dei reattori sperimentali, il litio si sta comportando come un vero e proprio scudo. Se la parete si surriscalda troppo? Lui si scioglie, creando uno strato liquido che non solo assorbe calore, ma si “autogestisce”, riparandosi da solo. E se la temperatura sale ancora? Allora forma una sorta di vapore protettivo. Un’armatura a due livelli, come se il reattore potesse indossare una tuta ignifuga fatta di metallo fuso.

La cosa interessante è che questo comportamento non è solo utile per evitare danni. Il litio sembra anche avere un’influenza diretta sulla stabilità del plasma stesso. A differenza di altri materiali, non respinge l’idrogeno — il combustibile principale della fusione — ma tende ad assorbirlo, aiutando a mantenere il plasma più calmo e stabile, soprattutto lungo i bordi dove solitamente si agitano le instabilità peggiori. Questo significa più energia prodotta, meno perdite, reattori più piccoli e, un giorno, magari anche più economici.

Ma il colpo di scena arriva da un recente studio condotto sul tokamak DIII-D in California. I ricercatori hanno provato due approcci: applicare un sottile strato di litio prima dell’accensione o spargere della polvere di litio direttamente mentre il reattore era già in funzione. Indovina quale ha funzionato meglio? Esatto: la seconda. Iniettare il litio “live”, durante il processo, ha permesso di ottenere una distribuzione di temperatura molto più uniforme, dal cuore incandescente del plasma fino ai bordi esterni. Questo equilibrio termico è essenziale per mantenere viva e stabile la reazione nel tempo.

Florian Effenberg, del Princeton Plasma Physics Laboratory, ha definito questa tecnica come un possibile “ponte” verso il futuro dei reattori con pareti interamente liquide. Un futuro che, a quanto pare, non è più così lontano. I prossimi test prevedono già l’uso di iniettori e componenti con litio liquido nel gigantesco esperimento NSTX-U. Forse, per avvicinarci all’energia del Sole, dovevamo solo guardare più da vicino il metallo che ci carica il telefono.