Samsung Galaxy S25+: ecco lo sconto più PAZZO dell’anno su AMAZON

Samsung Galaxy S25+ può essere a tutti gli effetti considerato come la fascia intermedia della nuova line-up Galaxy S25, un dispositivo intermedio tra S25 e S25 Ultra, che riesce a prendere un pochino da entrambi riuscendo a garantire nel complesso prestazioni più che valide. Il processore è il top di gamma del periodo corrente, il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock a 4,47GHz, con alle spalle GPU Adreno 830, ed una configurazione variabile che può raggiungere anche 12GB di RAM e 512GB di memoria interna (non espandibile con microSD).

Il display è da 6,7 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X con risoluzione 1440 x 3120 pixel, che riesce ad esprimere il proprio meglio con 513 ppi, un refresh rate esteso fino a 120Hz, una protezione Gorilla Glass Victus 2 ed anche più di 16 milioni di colori. Il focus dell’azienda, oltre che sulle prestazioni, è mirato anche su un comparto fotografico di altissimo livello, nella parte posteriore si possono trovare ben 3 sensori di alto livello: principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 12 megapixel, per finire con uno zoom ottico da 10 megapixel.

Samsung Galaxy S25+: la promozione su Amazon è ottima

Lo sconto migliore delle ultime settimane è disponibile proprio in questi giorni su Amazon, dove potete acquistare il Samsung Galaxy S25+, un top di gamma che di base avrebbe un costo, per la variante in oggetto con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, di 1309 euro. Gli utenti che sceglieranno di aggiungerlo al carrello mediante questo link. potranno ricevere in automatico una riduzione di 100 euro al checkout. Ciò sta a significare che non deve essere inserito alcun codice, ma che lo sconto verrà applicato in automatico.