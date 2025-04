Google cambia le regole della pubblicità: più trasparenza negli annunci nei risultati di ricerca

Google

Google ha comunicato agli inserzionisti una modifica importante al funzionamento degli annunci all’interno della pagina dei risultati di ricerca. A partire da marzo 2025, l’azienda mostrerà in modo più trasparente quando e dove compaiono gli annunci pubblicitari rispetto ai link organici. Il cambiamento arriva in risposta alle nuove normative europee in materia di concorrenza e trasparenza digitale.

Maggiore chiarezza sulla posizione degli annunci

Con il nuovo sistema, Google specificherà quando un’inserzione pubblicitaria supera per posizione un risultato organico all’interno della stessa ricerca. Gli inserzionisti riceveranno una notifica ogni volta che il proprio annuncio appare più in alto di un concorrente presente tra i risultati non a pagamento.

La misura ha l’obiettivo di fornire informazioni più chiare sul rendimento degli annunci, in un contesto in cui la visibilità ha un peso rilevante nelle dinamiche competitive. Secondo Google, il nuovo formato rispetta i criteri stabiliti dal Digital Markets Act (DMA), entrato in vigore nel 2023 per regolamentare le pratiche dei grandi operatori digitali in Europa.

Impatto sugli inserzionisti e sul mercato

Il cambiamento interessa soprattutto gli inserzionisti europei, che operano nei settori più competitivi, come tecnologia, viaggi e commercio elettronico. Sapere quando un annuncio supera un risultato organico può influenzare le strategie di investimento pubblicitario, la scelta delle parole chiave e l’ottimizzazione delle campagne.

Inoltre, la trasparenza rafforzata può favorire una competizione più equa tra chi investe in pubblicità e chi punta sul posizionamento SEO. I professionisti del marketing potranno confrontare con maggiore precisione il rendimento a pagamento rispetto a quello organico, adattando le proprie strategie in base alla reale visibilità.

Normative europee e risposta di Google

L’introduzione di questi cambiamenti è una risposta diretta al Digital Markets Act, che impone ai grandi operatori digitali obblighi stringenti su trasparenza, neutralità e interoperabilità. L’azienda di Mountain View è uno dei gatekeeper individuati dalla Commissione Europea e deve adeguarsi a nuove regole volte a prevenire abusi di posizione dominante.

Google ha dichiarato di voler collaborare pienamente con le autorità regolatorie, adottando modifiche strutturali che garantiscano un ecosistema pubblicitario più trasparente e responsabile. L’azienda ha già avviato un dialogo con partner e inserzionisti per spiegare l’impatto del nuovo sistema.

Google introduce nuove regole per gli annunci nei risultati di ricerca, rendendo visibile agli inserzionisti quando superano un risultato organico. Il cambiamento, legato all’attuazione del Digital Markets Act, punta a rafforzare la concorrenza e la trasparenza nel settore della pubblicità online.