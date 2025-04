Audi TT: la sportiva potrebbe tornare presto a far sognare

All’incirca due anni fa, l’Audi ha interrotto la produzione della sua famosissima TT. Dopo ben 25 anni di storia, la casa decise che era tempo per il modello di andare in pensione. Più di 650.000 esemplari venduti in tre generazioni hanno segnato un’epoca intera per l’azienda. Con l’uscita di scena anche della R8, Audi si è ritrovata senza una sportiva a due porte. Una lacuna che potrebbe presto essere colmata, visto che il CEO Gernot Döllner ha lasciato intendere un possibile ritorno della TT. Ma come si presenterà la nuova versione di questa sportiva iconica? Cosa potremmo vedere di innovativo che renda ancora questo modello Audi unico?

Il futuro della sportiva Audi

Quale sarà la direzione presa da Audi per la sua grande sportiva? Se la TT ha ispirato il nuovo responsabile del design Massimo Frascella, il futuro potrebbe essere davvero interessante. Sebbene l’azienda debba affrontare la sfida delle vendite in calo e della sostenibilità, le sportive fanno parte del DNA di Audi da sempre. Perché rinunciare a un modello che ha scritto la storia del marchio e che magari potrebbe portare ad una risalita? Il mercato è cambiato, certo, ma c’è ancora spazio per un’auto che sappia emozionare.

Immaginare una nuova Audi TT non è difficile per i designer, che già speculano sul suo aspetto. Il render di Kolesa ci offre una visione suggestiva: una coupé con proporzioni familiari ma rinnovate. Un frontale con una griglia più ampia e fari sottili, che richiamano i nuovi modelli Audi. Dietro, potrebbe avere un accenno di sportività con un spoiler e terminali di scarico. Altro dubbio: ci sarà ancora un motore endotermico o Audi si orienterà verso l’elettrico? La risposta è ancora incerta, ma la sportiva, dati i tempi, potrebbe essere anche completamente elettrica. Non è forse il momento giusto per Audi di fare il passo verso un futuro sostenibile, mantenendo al contempo l’emozione della guida? Il sogno di un ritorno della TT è vivo. E chissà, si spera, potrebbe essere solo questione di tempo.