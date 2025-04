iPhone 17 Pro: la fotocamera riceverà un aggiornamento inaspettato

Dopo aver rivelato gran parte delle informazioni sull’iPhone 17 Air, i leaker si soffermano adesso sull’iPhone 17 Pro, affermando che Apple potrebbe implementare novità davvero interessanti alla sua fotocamera. A riportarlo è il noto Majin Bu, secondo il quale il colosso di Cupertino adotterà un nuovo teleobiettivo.

iPhone 17 Pro accoglierà un nuovo teleobiettivo: ecco tutti i dettagli

Stando alle ultime indiscrezioni, Apple aggiornerà il comparto fotografico del suo melafonino di punta. L’iPhone 17 Pro, dunque, potrebbe accogliere un nuovo sensore fotografico teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico 3,5x. Il modello Pro non sarà l’unico a ricevere un nuovo sensore. A rendere interessanti le potenzialità dei prossimi dispositivi Apple è anche la previsione per cui iPhone 17 Pro permetterà di registrare video in 8K.

Le fonti si dimostrano concordi nell’affermare che, anche iPhone 17 avrà un sensore anteriore aggiornato da 24 MP e che sarà rinnovato dalla presenza di un nuovo pannello con ProMotion, tecnologia finora riservata dal colosso ai modelli Pro e Pro Max.

Le novità previste non riguarderanno soltanto l’aspetto tecnico. Apple potrebbe rinnovare il comparto fotografico anche dal punto di vista estetico. Abbiamo già avuto modo di osservare alcune immagini nelle quali appare, ad esempio, la soluzione pensata da Apple per il suo iPhone 17 Air, il cui comparto fotografico sembrerebbe ricordare quello dei più recenti Google Pixel. Molto probabilmente, dunque, il colosso disporrà in una nuova maniera i sensori dei suoi prossimi iPhone, che potrebbero essere inseriti in un’unica linea orizzontale, uno affianco all’altro o mantenere la loro posizione attuale. In entrambi i casi, gran parte delle fonti confermano il loro inserimento in una parte sopraelevata della scocca posteriore.

La data di presentazione dei nuovi iPhone 17 non è ancora emersa ma quasi sicuramente Apple continuerà a mantenere invariato il periodo di lancio, prediligendo l’autunno. Nei mesi che ci separano da settembre, dunque, avremo modo di conoscere sempre più dettagli e scoprire se le ultime notizie corrispondono a quanto pensato dal colosso.