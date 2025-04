Il produttore tech Vivo ha da poco presentato in veste ufficiale anche per il mercato italiano l’ultimo membro della sua serie di punta Vivo V50. Ci stiamo riferendo al nuovo modello noto con il nome di Vivo V50 Lite. Quest’ultimo rappresenta a tutti gli effetti il perfetto equilibrio tra autonomia, esperienza fotografica e design ultrasottile. Vediamo qui di seguito cosa lo contraddistingue.

Vivo annuncia ufficialmente in Italia il nuovo Vivo V50 Lite

Vivo V50 Lite è l’ultimo membro della serie di punta del produttore tech Vivo ed è da poco stato presentato ufficialmente anche per il mercato italiano. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte ad un modello estremamente interessante, che incorpora in sé diversi punti di forza, tra chi autonomia, esperienza fotografica e design ultrasottile.

Nonostante il design ultrasottile con uno spessore di appena 7.79 mm, il nuovo smartphone di Vivo dispone infatti di una batteria BlueVolt con una capienza esagerata di ben 6500 mah. A detta dell’azienda, quest’ultima è in grado di offrire una autonomia pari a 27 ore di riproduzione video o 14 ore di navigazione con una sola ricarica. Lo smartphone dispone in ogni caso del supporto alla ricarica rapida FlashCharge da 90W.

Vivo V50 Lite garantisce poi un’esperienza fotografica di rilievo. Lo smartphone dispone infatti di svariate funzioni AI. Il sensore fotografico principale è il Sony IMX882 e garantisce prestazioni da top di gamma. Tra le feature, c’è ad esempio “Cancellazione AI”, con cui è possibile rimuovere gli oggetti indesiderati dalle foto per mettere in primo piano il soggetto inquadrato in modo semplice e veloce.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo V50 Lite sarà disponibile sia in versione 5G sia in versione 4G ad un prezzo al dettaglio consigliato a partire da 329 € per vivo V50 Lite 5G (disponibile nei punti vendita WindTre) e 259 € per

Vivo V50 Lite 4G (disponibile nei punti vendita Euronics e SME). A partire dalla metà di aprile, sarà inoltre disponibile una Special Edition al prezzo consigliato di 359 €, che comprenderà Vivo V50 Lite 5G, gli auricolari TWS 3e e un caricatore da 90W (disponibile nei punti vendita Euronics e SME).