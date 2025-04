Xbox Store, nuovi sconti “spaventosi” fino al 90%

Siamo ancora ben lontani dalla festività di Hallowen. Nonostante questo, in questi ultimi giorni il colosso americano Microsoft ha reso disponibile su Xbox Store una nuova promozione pensata proprio a dei titoli appartenenti al genere horror. Ci stiamo riferendo alla promozione denominata “UnHalloween“. Come suggerisce il nome, si tratta per l’appunto di offerte non legate alla festività di Halloween ma che includono comunque titoli appartenenti al genere del mostruoso e dello spaventoso. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

Xbox Store, arriva la nuova promo spaventosa “UnHalloween”

In questi ultimi giorni il colosso americano Microsoft ha reso disponibile su Xbox Store una nuova promozione davvero mostruosa. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo denominata “UnHalloween“. Quest’ultima comprende numerosi sconti ed offerte su diversi titoli a tema horror. Tutto questo nonostante non siamo per nulla vicini alla festività di Halloween (da qui il nome della promo, unhalloween).

Come da tradizione dell’azienda, anche questa volta gli utenti potranno accedere a tantissimi videogiochi a dei prezzi super convenienti. In alcuni casi, gli utenti potranno usufruire di sconti esagerati pari anche al 90%. Tra questi ultimi, spicca senz’altro il videogioco denominato Inside & Limbo Bundle. Gli utenti potranno infatti acquistarlo con la nuova promo ad un prezzo scontato di soli 2,69 euro.

Su Xbox Store sono poi disponibili altri videogiochi con uno sconto fantastico del 90%. Si tratta dei titoli Strange Brigade Deluxe Edition e Mortal Shell: Enhanced Edition. Il primo di questi, in particolare, è ora disponibile all’acquisto ad un prezzo scontato di 7,99 euro. Il secondo è invece disponibile all’acquisto in sconto ad un prezzo di 2,99 euro. Ovviamente sullo store sono disponibili tantissimi altri videogiochi con degli sconti come sempre di rilievo, pari in alcuni casi all’85%, al 70% e al 60%.

Come sempre, il consiglio che diamo è quello di visitare la pagina ufficiale della promo disponibile su Xbox Store, in modo da non perdere nessuna super occasione.