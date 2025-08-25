Euronics: OFFERTE irresistibili ed innovazioni tech sempre al massimo

NewsOfferteVolantini

Euronics vi guida in un viaggio tra sogni tecnologia e risate con un mondo di offerte che sembrano uscite da una favola

scritto da Rossella Vitale
Avete presente quel momento in cui guardate un film e pensate: “Se solo la mia vita fosse così piena di avventure”? Beh, con Euronics ci andiamo vicini! Non a caso ci viene in mente Le avventure di Bianca e Bernie, dove due piccoli protagonisti dimostrano che anche i viaggi più complicati possono trasformarsi in storie epiche. Così è entrare in un punto vendita di questo store: siete catapultati in un mondo dove i problemi tecnologici si dissolvono. Corridoi infiniti di schermi, laptop, elettrodomestici e persino gadget per la bellezza o il gioco. Euronics non è solo un negozio è un rifugio sicuro per chi cerca affidabilità, varietà e, perché no, un pizzico di magia!

Da Euronics le grandi emozioni iniziano con le super promo

Che abbiate voglia di coccolarvi con un nuovo iPad 11″ Wi-Fi 128GB (2025) in elegante argento a € 369,00, oppure di immergervi nel divertimento con la nuova Nintendo Switch 2 nera a soli 469,99 euro, Euronics vi aspetta con sorprese concrete. Non mancano le meraviglie per chi ama la casa sempre perfetta: la scopa elettrica Dyson V11 Fluffy Nickel/Red brilla a 399 euro, mentre la styler Dyson Airwrap Ceramic Patina/Topaz per capelli lisci e ondulati fa sentire vip a 449 euro. Per chi guarda alle grandi dimensioni, c’è il maestoso Samsung Smart TV LED UHD 4K 85″ da Euronics a 999 euro, pronto a trasformare il salotto in un cinema.

Se invece pensate alla produttività, il Lenovo Ideapad Slim 3 15,6″ è a portata di mano grazie ad Euronics a 499 euro, mentre il sofisticato Samsung Galaxy Book5 Gray conquista a 999,00 euro. Non dimentichiamo la praticità quotidiana con l’asciugatrice Samsung DV90DG52A0AHET 9KG bianca a 599,00 euro e, per chi cerca uno smartphone brillante, il Xiaomi Redmi 15 Midnight Black con 8GB di RAM e 256GB di ROM che sorprende da Euronics a soli 179 euro. Insomma, che aspettate? Da Euronics l’avventura è dietro l’angolo, e il bello è che costa meno di quanto immaginiate!

