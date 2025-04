Amazon sconta il prezzo del termostato Tado° X: -37% per pochissimo tempo

Il termostato senza fili del marchio Tado° rappresenta una delle migliori soluzioni attualmente presenti sul mercato in termini di riscaldamento intelligente. Il kit termostato intelligente e senza fili che comprende il Bridge X oggi è disponibile con una speciale offerta sul colosso dell’e-commerce Amazon. Grazie a uno sconto del 37%, può essere acquistato risparmiando rispetto al prezzo di listino di 189,79 euro.

Si tratta di una soluzione che può essere installata in completa autonomia e, dunque, evita di dover spendere soldi per ricorrere a un professionista. Oltre a ciò, può essere utilizzato sia con caldaie a gas che con pompe di calore di marchi come OpenTherm e Relay.

Termostato intelligente Tado° X: il kit completo fai da te

Siete da tempo in cerca di una soluzione per poter avere una casa con un sistema di riscaldamento intelligente? Il kit termostato Tado° nasce proprio per rispondere alle esigenze di utenti che vogliono gestire il tutto in modo intuivo.

Il supporto ai comandi tramite App consente di effettuare pianificazioni personalizzate ma non solo. Il sistema è in grado di rilevare eventuali aperture delle finestre e di effettuare, di conseguenza, una regolazione diretta sul termostato.

Tutto qui? No perché il termostato Tado° X consente all’utente di avere a disposizione una vera e propria smart home. L’utente può dunque procedere con un controllo, semplice e rapido, della temperatura di ogni stanza tramite l’app o lo Smart Speaker che supporta assistenti virtuali come Amazon Alexa, Google Assistant o Apple Siri.

Se volete avere a portata di mano un sistema intelligente da poter controllare e gestire tramite app, questo kit termostato X del marchio Tado° è sicuramente la soluzione migliore attualmente presente sul mercato. Oltre a ciò, l’offerta a tempo limitato disponibile su Amazon vi consente di risparmiare una somma di denaro considerevole visto che parliamo di uno sconto del 37%. Non perdete altro tempo se volete pagarlo solamente 119,99 euro anziché 189,79 euro.