Spusu SPIAZZA con queste offerte esagerate

Ad aprile ci sarà una bella sorpresa per tutti coloro che sono alla ricerca di una nuova offerta di rete mobile conveniente. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore telefonico virtuale Spusu ha deciso di prorogare la disponibilità di due sue offerte mobile davvero esagerate. Ci stiamo riferendo in particolare alle offerte denominate Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G. Entrambe sarebbero dovute terminare a fine marzo ma ora saranno ancora disponibili all’attivazione.

Spusu, arriva la proroga per tutto aprile di due super offerte mobile

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Spusu ha prorogato ulteriormente la disponibilità di due delle sue offerte di punta. Come già accennato in apertura, le offerte in questione sono Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G. Secondo quanto è stato riportato in rete, ora entrambe le offerte saranno disponibili all’attivazione sul sito ufficiale dell’operatore per tutto il mese di aprile.

Entrambe le offerte sono due punti di forza dell’operatore virtuale Spusu. La prima di queste, cioè Spusu 150 XL, include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari al 4G+. Il bundle comprende poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 500 sms da inviare verso tutti i numeri e anche 1000 minuti per chiamare alcune destinazioni straniere.

Il suo costo è di 5,98 euro al mese. La seconda offerta è Spusu 150 XL 5G. In questo caso, come suggerisce il nome, arriva ad includere 150 GB di traffico dati validi però per navigare con connettività 5G. Il resto del bundle è pressoché uguale a quello della precedente offerta. Cambia però il costo per il rinnovo. Gli utenti dovranno infatti sostenere una spesa leggermente più alta, pari a 7,98 euro al mese.

Ricordiamo comunque che sul sito dell’operatore sono disponibili altrettante valide offerte di rete mobile, ideali un po’ per tutti gli utenti.