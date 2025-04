Samsung Galaxy Ring 2 potrebbe arrivare prima: avrà una batteria rivoluzionaria

Samsung non ha ancora finito di stupire. Dopo aver visto il primo Galaxy Ring lo scorso anno, gli utenti si chiedono ora quando arriverà il successore e a quanto pare tutto potrebbe avvenire prima del previsto. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, Galaxy Ring 2 potrebbe essere presentato tra ottobre e dicembre 2025, dunque quest’anno.

Un lancio anticipato e una nuova tecnologia

A riportarlo è il sito coreano Money Today, secondo cui Samsung avrebbe intenzione di presentare il nuovo anello intelligente già tra ottobre e dicembre. Una mossa insolita, considerando che di solito il colosso asiatico riserva gli annunci principali ai primi mesi dell’anno. Ma stavolta le carte potrebbero cambiare, anche in base a quanto emerso da un precedente leak che anticipava proprio un lancio anticipato.

La vera novità però riguarderebbe la batteria. Samsung avrebbe pensato infatti di dotare i suoi indossabili del futuro con batterie allo stato solido, per cui anche Galaxy Ring 2 potrebbe averne una. In questo modo l’anello offrirebbe prestazioni migliori in termini di efficienza energetica.

Cosa cambia con le batterie allo stato solido

Stando al report, Samsung avrebbe già sviluppato batterie allo stato solido con una densità energetica di circa 200 Wh/L per i suoi indossabili, ma l’obiettivo a lungo termine sarebbe quello di raggiungere i 360 Wh/L. Il primo passo dovrebbe essere proprio il Galaxy Ring 2, poi nel 2026 toccherà ai Galaxy Buds e nel 2027 agli smartwatch Galaxy Watch.

Il Galaxy Ring attuale riesce già a garantire un’autonomia fino a una settimana. Ma con una batteria solida, la durata potrebbe aumentare ancora, riducendo allo stesso tempo peso e ingombro. Tuttavia, non è ancora detto che questa tecnologia sia effettivamente pronta per il nuovo modello: i costi sono ancora alti e la domanda, dopo il boom iniziale, sembra essersi leggermente raffreddata.

Tutto quello che sappiamo al momento

Il Galaxy Ring 2 potrebbe quindi aprire una nuova era per i dispositivi indossabili, ma restano ancora diversi dubbi. Al momento non ci sono informazioni ufficiali su prezzo, specifiche o funzionalità aggiuntive. L’anello di prima generazione ha fatto parlare di sé per la precisione nel monitoraggio della salute e per l’integrazione con gli smartphone Galaxy, offrendo consigli personalizzati grazie all’intelligenza artificiale.

Con il lancio atteso per fine anno, ci aspettiamo che nuovi dettagli emergano nei prossimi mesi. Quel che è certo è che Samsung ha intenzione di investire seriamente in questo formato, puntando su tecnologie avanzate e design sempre più discreti e funzionali.