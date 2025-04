Galaxy S24: in arrivo Now Brief con l’aggiornamento One UI 7

L’attesissimo arrivo di One UI 7 e Android 15 sui dispositivi Samsung sta per concludersi. Ciò dopo mesi di test e sei versioni beta rilasciate, Ora il colosso coreano è pronto a distribuire la versione stabile del nuovo aggiornamento. Il rilascio inizierà ufficialmente lunedì 7 aprile 2025. Portando le nuove funzionalità non solo sulla serie Galaxy S24, ma anche su altri dispositivi compatibili. Con One UI 7, Samsung introduce una serie di miglioramenti che rendono l’esperienza utente più fluida ed intuitiva.

One UI 7: le novità in arrivo sui dispositivi Galaxy compatibili

L’interfaccia è stata ridisegnata. Ciò per offrire un aspetto più moderno. Inoltre, la gestione delle notifiche risulta più efficace. Grazie alle ottimizzazioni di Android 15, la durata della batteria dovrebbe migliorare sensibilmente. Garantendo un utilizzo più prolungato dei dispositivi. Le opzioni di personalizzazione sono state ampliate. Consentendo agli utenti di modificare la schermata di blocco, il pannello delle notifiche e i widget in modo più dettagliato. Un ruolo centrale è giocato dall’intelligenza artificiale di Samsung. Galaxy AI introduce nuove funzioni di riconoscimento del linguaggio naturale. Insieme ad una gestione avanzata delle diverse attività quotidiane.

Una delle funzioni più attese di One UI 7 è Now Brief. Un assistente intelligente pensato per offrire agli utenti un riepilogo dettagliato della loro giornata. Tale funzione raccoglie informazioni su appuntamenti, notizie personalizzate, condizioni del traffico e del meteo. Oltre a suggerimenti generati dall’AI per ottimizzare la giornata. Al momento, Now Brief non è ancora accessibile per tutti. Ma si prevede che venga abilitato con il rilascio ufficiale dell’aggiornamento.

Il rollout dell’aggiornamento inizierà con la serie Galaxy S24. Nelle settimane successive, raggiungerà anche altri dispositivi come Galaxy S23, Z Fold, Z Flip. Insieme ad alcuni modelli delle gamme A e Tab. Samsung ha sempre dimostrato grande impegno nell’aggiornare i propri dispositivi. Quindi l’attesa per gli altri smartphone compatibili non dovrebbe essere troppo lunga.