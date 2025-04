Omoda 9: SUV ibrido che unisce potenza, comfort e innovazione

Sei pronto a vedere un nuovo SUV che potrebbe scuotere il mercato? La Omoda 9 sta arrivando in Europa e promette di farsi notare. Si tratta di un Plug-in Hybrid bello massiccio, lungo quasi 4,8 metri, con un look che strizza l’occhio agli amanti delle linee sportive ma senza rinunciare all’eleganza. Insomma, un concorrente serio per modelli come Hyundai Santa Fe, Kia Sorento e Skoda Kodiaq.

Design sportivo e tech avanzata: arriva Omoda 9

A prima vista, la Omoda 9 non passa inosservata: ha un’ampia griglia frontale con motivo a diamante, fari collegati da una sottile striscia LED e dettagli aerodinamici che le danno un’aria moderna e grintosa. Le portiere hanno maniglie a filo con la carrozzeria per un tocco hi-tech, mentre dietro spiccano i gruppi ottici orizzontali e ben quattro terminali di scarico. Un mix di sportività e solidità che sembra studiato per chi vuole farsi notare su strada.

Gli interni? Un concentrato di tecnologia e comfort. I sedili sono riscaldati e ventilati, perfetti per qualsiasi stagione, e il tetto panoramico in vetro regala un senso di spaziosità che fa sempre piacere. Il vero pezzo forte è però il display da 24,6 pollici che domina la plancia, unendo il quadro strumenti digitale e il sistema infotainment. Se ami la musica, poi, l’impianto audio Sony con 14 altoparlanti promette un’esperienza sonora di alto livello. C’è anche la ricarica wireless per lo smartphone e un bagagliaio da 660 litri, pronto per accompagnarti in qualsiasi viaggio.

Ma parliamo di prestazioni. Sotto il cofano troviamo un motore 1.5 turbo abbinato a due unità elettriche, per un totale di 449 CV e 700 Nm di coppia. Risultato? Un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi, roba da sportiva più che da SUV familiare. L’autonomia in elettrico arriva a 150 km grazie alla batteria da 34,4 kWh, mentre con il pieno di benzina e batteria si possono percorrere oltre 1.120 km.

E il prezzo? Ancora nessuna conferma per l’Italia, ma nel Regno Unito parte da 44.990 sterline (circa 53.860 euro). Le prime consegne sono previste per giugno, quindi manca poco per vedere su strada questo nuovo giocatore del segmento SUV Plug-in Hybrid.