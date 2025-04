Google Pixel 10 Pro Fold, svelato il possibile design

La prossima generazione di smartphone top di gamma realizzati da Google è ormai vicinissima al lancio ufficiale. La serie sarà denominata, molto probabilmente, Pixel 10 e sarà caratterizzata da una gamma sovrapponibile a quella della scorsa generazione per quanto riguarda i modelli in arrivo quest’anno.

Partendo da questa premessa, al fianco di Pixel 10, 10 Pro e 10 Pro XL ci aspettiamo anche il debutto del foldable di nuova generazione: il 10 Pro Fold. Lo smartphone pieghevole realizzato dal colosso di Mountain View è finito al centro di alcune indiscrezioni che ne hanno anticipato nuovi dettagli.

Stando a quanto condiviso da OnLeaks e riportato dai colleghi di AndroidHeadlines, il design del foldable di Google sarà molto simile al modello precedente. Il leaker ha condiviso una serie di render che ritraggono il device da varie angolazioni.

Il debutto del Pixel 10 Pro Fold e i leaker stanno svelando il design del nuovo smartphone pieghevole realizzato da Google

Le immagini e i render 3D sono stati raccolti in un video che mostra il device in tutto il suo splendore. Si tratta del primo contatto con il Pixel 10 Pro Fold e possiamo ritenere queste informazioni abbastanza attendibili seppure non ufficiali.

Le similitudini con il Pixel 9 Pro Fold sono evidenti, in particolar modo se si guarda il comparto fotografico posteriore. Il device di nuova generazione è dotato di un’isola piuttosto grande che ospita le tre ottiche e il flash LED raggruppati in due coppie.

Possiamo immaginare che le prestazioni saranno garantite dal SoC Tensor G5 realizzato da TSMC mentre le dimensioni del display potrebbero rimanere invariate rispetto al modello precedente. Google, tuttavia, dovrebbe aver lavorato per rendere il foldable più sottile.

Il debutto è atteso ad agosto insieme all’intera lineup Pixel 10 durante l’evento di lancio dedicato. Purtroppo, non sono disponibili ulteriori dettagli, quindi, non resta che attendere nuovi leak che non tarderanno ad arrivare.