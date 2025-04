Samsung al lavoro su una nuova generazione di smartphone foldable

Samsung sta lavorando ad un progetto molto ambizioso che potrebbe cambiare il settore degli smartphone pieghevoli. L’azienda coreana, infatti, sta preprando il dispositivo foldable più ambizioso della propria storia recente.

Stando a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni trapelate online, Samsung potrebbe presentare un dispositivo dotato di due cerniere che consentiranno di suddividere lo schermo in tre porzioni distinte. Brevetti e anticipazioni si susseguono da tempo riguardo questo dispositivo ma i tempi sembrano ormai maturi per un lancio commerciale.

Gli analisti hanno individuato dei nuovi numeri di modello relativi a smartphone Samsung non ancora annunciati presso i database delle agenzie di certificazione. In particolare, il database della GSMA ha svelato i codici:

SM-F9680

SM-F968N.

Il nuovo device pieghevole di Samsung presenterà una doppia cerniera per aumentare le possibilità di utilizzo piegandosi in due punti diversi

Queste combinazioni alfanumerico non fanno riferimento a nessun modello esistente e, soprattutto, non sono legate ad una serie tipica come potrebbe la linea Galaxy S, Galaxy A o Galaxy Z. Inoltre, l’assenza dei classici codici identificativi dei mercati di riferimento, contraddistinti dalle lettere B, E, U, o U1, ci comunicano un ulteriore dettagli.

Il dispositivo pieghevole di nuova generazione non sarà commercializzato in tutto il mondo. Samsung sembra intenzionata a lanciare questo smartphone dual-fold esclusivamente in madrepatria e in Cina. Il possibile lancio potrebbe avvenire a fine 2025 e non sappiamo se si tratterà di una esclusiva temporale o una scelta commerciale precisa.

L’unica cosa che sappiamo, basandoci sui brevetti Samsung trapelati in questi anni è che il nuovo foldable potrà piegarsi in diverse configurazioni. Una volta completamente aperto, offrirà un display più ampio rispetto a quello dei Galaxy Z Fold. Inoltre, Samsung ha dovuto mettere a punto una cerniera completamente rivista che potesse migliorare l’usabilità e la resistenza senza aumentare peso e spessore del device.

Per tutti gli altri dettagli tecnici è troppo presto per poter ottenere informazioni ufficiali e attendibili. Non resta che attendere maggiori informazioni che certamente non tarderanno ad arrivare