Google Pixel 10, avvio ultra rapido con Android 16

La linea del modello Pixel di Google.

Gli smartphone moderni si stanno adattando sempre più alle richieste dei clienti. Troviamo dispositivi che sono ultra performanti, che se andiamo qualche anno indietro la pensavamo come pura fantascienza. Nonostante ciò Google Pixel 10 sta rispecchiando sempre più questi canoni di performance. Lo smartphone potrebbe avere, grazie alla modifica codice di Android 16, dei tempi di avvio molto più rapidi. Tutto ciò è stato avvistato dai colleghi di Android Authority direttamente nel sistema, ma non è ancora definito precisamente questo tempo.

I tempi di avvio di Google Pixel 10 molto più rapidi grazie ad Android 16.

Il commit visto dalla fonte prende il nome di “Parallel Module Loading: Add Performance Mode”. Questa modifica non serve un programmatore esperto per comprenderla, infatti tutto ciò comprende la parte e il modo in cui i vari moduli del kernel contenenti nel sistema operativo, vengano elaborati e caricati dal sistema stesso. Questa fase appena citata avviene subito dopo che il kernel di Linux si caricherà dentro la memoria. Il metodo è stato testato sul Google Pixel 10. Secondo lo sviluppatore si sono definiti una riduzione dei tempi di caricamento di circa il 30%. Queste parole nei confronti dello smartphone di Google però si riferiscono solo al guadagno effettivo che si ha nel caricamento dei vari moduli di sistema.

Per questo motivo ancora si sta cercando di capire che impatto ha sull’intero processo di boot. Un altra cosa che si sta cercando di capire è se questa novità arrivera anche ad altri modelli di smartphone oltre al Google Pixel 10, sempre basati sul medesimo sistema operativo. Tra l’altro la novità è che non è dipende dall’hardware specifico dei Pixel 10. Frequentemente il trasferimento delle funzionalità di sistema non è tanto semplice ed immediato, comunque questo metodo è stato testato anche su altri device, come il Google Pixel Fold, e sul modello recente, il Pixel 9.