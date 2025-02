Oppo Find N5, presentato il foldable top di gamma

Nelle scorse ore, Oppo ha sollevato ufficialmente il sipario su Find N5. Il nuovo smartphone pieghevole del brand nasce per stupire e lo fa grazie ad una dotazione tecnica di altissimo livello e un design moderno e accattivante.

Nonostante il dispositivo non sarà commercializzato in Europa, il foldable è comunque un concentrato di novità hardware e software veramente interessanti. Il device si presenta come uno smartphone pieghevole con apertura a libro composto da un display AMOLED esterno che raggiunge i 6,62 pollici e una risoluzione da 1140×2616 pixel. Il pannello interno, invece, è un LTPO caratterizzato da una diagonale da 8.12 pollici con risoluzione 2248×2480 pixel.

Entrambi i pannelli sono caratterizzati da un refresh rate variabile che opera tra 1 e 120Hz e superano agevolmente i 2.100 nits di luminosità massima, con un picco di 2.450 nits per il display esterno. Considerando le dimensioni da tablet, quando aperto, non sorprende che il device supporti la Oppo Pen su entrambi i pannelli.

Oppo Find N5 è uno smartphone pieghevole pensato per rappresentare l’apice della tecnologia secondo il produttore cinese

Oppo ha messo a punto una cerniera riprogettata e realizzata in titanio che risulta il 26% più sottile per ridurre la larghezza e la profondità. In questo modo è possibile ottenere un movimento di apertura più fluido con una piega sul display meno visibile.

L’azienda, inoltre, ha lavorato molto sull’ergonomia e questa scelta ha permesso di raggiungere dimensioni e peso molto contenuti. Lo spessore da chiuso è di appena 8.93mm mentre da aperto si raggiungono i 4.21mm con un peso di 229 g.

Trattandosi di un device top di gamma, non sorprende trovare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite affiancato da 16 GB di RAM di tipo LPDDR5X e fino ad 1 TB di memoria UFS 4.0. Il comparto fotografico è composto da tre ottiche sviluppate in collaborazione con Hasselblad. Il sensore principale è un Ultra Vision da 50 MP a cui si affianca una lente periscopica da 50 MP e un’ottica ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale per entrambi i display è da 8MP.

La batteria da 5600 mAh è in grado di supportare la ricarica rapida a 80W con cavo e a 50W in modalità wireless. Il device arriva con Android 15 preinstallato su cui gira la ColorOS 15 supportata dall’Intelligenza Artificiale.