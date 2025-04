Apple: Project Mulberry, l’assistente sanitario basato sull’intelligenza artificiale

Apple sta spingendo sempre più verso l’innovazione nel settore della salute, un campo che Tim Cook ha definito come il maggiore contributo dell’azienda alla società. La multinazionale non ha mai nascosto la sua idea di trasformare la medicina grazie alla tecnologia. Una sfida difficile dato che nessuno è riuscito a realizzare completamente la promessa del “laboratorio medico da polso” che doveva essere l’Apple Watch. Ma anche l’app Salute presenta molti limiti. Tuttavia nei reparti nascosi agli utenti, Apple sta lavorando ad un progetto che potrebbe portare a una rivoluzione nel controllo della salute. Questo si chiama Project Mulberry.

Apple leader nella salute digitale grazie al progetto Mulberry

Secondo le ultime indiscrezioni di Mark Gurman, Project Mulberry è destinato a trasformare l’app Salute in un vero e proprio assistente sanitario virtuale. Questo grazie all’intelligenza artificiale che offrirà suggerimenti personalizzati basati sui dati raccolti dai dispositivi Apple, come iPhone e Apple Watch. L’obiettivo è rendere l’app un coach sanitario che aiuti gli utenti a migliorare il proprio stile di vita. Il progetto è ambizioso in quanto prevede anche il supporto di esperti in diverse aree mediche, come nutrizione e salute mentale. Nella pratica se l’AI dovesse rilevare dei segnali anomali, come la frequenza cardiaca, l’utente potrebbe ricevere immediatamente un video informativo sui rischi legati a problemi cardiovascolari.

In questo nuovo mondo, la salute non viene associata alla mera attività fisica, ma comprende anche l’alimentazione e il benessere mentale. Apple sta progettando un sistema di tracciamento alimentare che potrebbe competere con app molto popolari come MyFitnessPal. In questo caso l’intelligenza artificiale aiuterà l’utente a fare scelte più salutari. Ma non solo perché gli esperti stanno lavorando a funzionalità che, sfruttando le fotocamere dei dispositivi, analizzerebbero gli esercizi fisici e darebbero feedback in tempo reale. Queste tecnologie andrebbero ad aggiungersi a Fitness+ e altri servizi Apple, creando un’interazione senza precedenti tra hardware, software e salute.

Il progetto Mulberry è oggi la priorità assoluta per Apple, con la dottoressa Sumbul Desai, responsabile del team salute, a guidare il tutto. Questo sforzo ambizioso mira a consolidare la visione di Cook e a posizionare Apple come una delle forze principali nel futuro della medicina personalizzata.