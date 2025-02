Apple: Tim Cook anticipa il futuro degli iPhone, ci saranno grandi novità

Durante la più recente conference call con gli investitori, Tim Cook ha lasciato intendere che Apple ha ancora molto da dire nel mondo degli smartphone. Senza sbilanciarsi troppo, il CEO ha parlato di una pipeline di prodotti piena di novità e di un settore in cui c’è ancora tanto da scoprire. Non si è sbottonato sui dettagli, ma i rumor degli ultimi mesi raccontano di un’Apple pronta a fare passi importanti, al di là delle funzioni di Apple Intelligence.

iPhone 17 Air: un modello più sottile e leggero

Tra le voci più insistenti c’è quella che riguarda un modello chiamato iPhone 17 Air, che potrebbe distinguersi per un design più sottile e maneggevole. L’idea sembra essere quella di offrire un iPhone meno ingombrante, senza sacrificare la potenza e la qualità costruttiva. Se dovesse arrivare davvero, si tratterebbe di una novità interessante, soprattutto per chi cerca uno smartphone più compatto senza dover scendere a troppi compromessi.

Un iPhone pieghevole? Apple ci sta lavorando

Ma la vera rivoluzione potrebbe essere un’altra. Apple starebbe testando un iPhone pieghevole, un progetto che da anni viene accostato alla casa di Cupertino ma che finora non ha mai visto la luce. Le indiscrezioni parlano di un design a conchiglia, sulla scia di alcuni smartphone già disponibili sul mercato, ma con quel tocco in più che Apple potrebbe voler aggiungere per distinguersi. Per il momento, però, tutto sembra ancora in fase di studio, con l’azienda alla ricerca del fornitore giusto per il display flessibile.

Apple prepara i prossimi mesi con grandi novità

Nel frattempo, Apple si prepara a lanciare il nuovo iPhone SE 4, uno smartphone più accessibile rispetto alla serie principale. Il debutto è atteso tra marzo e aprile 2025, posizionandosi nella fascia di prezzo più bassa tra i dispositivi Apple.

A detta di John Ternus, capo dell’hardware e possibile successore di Cook alla guida dell’azienda, i prossimi iPhone saranno tra i più ambiziosi mai realizzati. Con questi progetti in cantiere, è chiaro che Apple non ha intenzione di stare a guardare.