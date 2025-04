Logitech: tastiera e mouse wireless con offerta folle su Amazon

Tastiera e mouse sono due oggetti che fanno parte degli accessori di cui non possiamo ormai fare a meno. Due accessori che rendono possibile l’utilizzo del PC. Se oggi siete in cerca di una combo con tastiera e mouse per sostituire quelli di cui siete in possesso, la soluzione Logitech rappresenta la scelta migliore da fare tra le tante attualmente disponibili sul mercato.

La tastiera, con poggiapolsi, è dotata di funzionalità wireless e, dunque, è priva dei vecchi e fastidiosissimi cavi. Si contraddistingue grazie all’estrema comodità messa a disposizione dall’apposito supporto per i polsi. Oltre a ciò, i tasti sono multimediali e funzioni come la disattivazione audio, volume e riproduzione sono di semplice accesso.

Tastiera e mouse Logitech: combo perfetta per il PC

Oltre alla tastiera wireless di cui abbiamo appena parlato, anche il mouse si contraddistingue grazie a una serie di elementi che lo rendono unico. Un accessorio USB wireless con dongle che non passa inosservato per la forma sagomata e il comfort che è in grado di offrire.

Sia tastiera che mouse offrono una wireless stabile grazie alla connettività a 2,4 GHz con un raggio d’azione che arriva fino a 10 metri. Tale caratteristica consente, dunque, di utilizzarli anche a una distanza maggiore rispetto al posizionamento del PC.

Arrivati a questo punto vi starete chiedendo quanto dura la batteria di questa combo. Nessuna preoccupazione perché anche sotto questo aspetto Logitech ha fatto un ottimo lavoro. Si parla di una durata della batteria della tastiera fino a 3 anni e di 18 mesi per la durata della batteria del mouse.

Dunque, se volete avere a portata di mano una tastiera e un mouse wireless con in grado di offrire un’esperienza d’uso eccellente durante la navigazione, non potete non approfittare dell’offerta a tempo disponibile su Amazon. Questa combo costa solamente 51,99 euro anziché 64,99.