RECENSIONE OPPO Find N5: mi sono innamorato, è un capolavoro

Copertina OPPO Find N5

OPPO Find N5 è la nuova proposta foldable dell’azienda cinese e mira a ridefinire l’esperienza utente grazie a un design ultra-sottile, componenti di fascia alta e un comparto fotografico all’altezza delle aspettative. Si tratta di un dispositivo premium pensato per chi vuole un pieghevole compatto, leggero ma al tempo stesso potente e ricco di funzionalità.

Estetica e materiali

Il primo aspetto che colpisce dell’OPPO Find N5 è lo spessore: appena 4,21 mm da aperto e 8,93 mm da chiuso. È attualmente il pieghevole a libro più sottile al mondo. Nonostante la sua struttura compatta, pesa solo 229 grammi, garantendo un’ergonomia simile a quella di uno smartphone tradizionale. Il frame è realizzato in lega di alluminio serie 7000, rinforzato da fibra di carbonio, mentre la cerniera “Titanium Flexion Hinge” offre una chiusura fluida e una durata certificata. È presente la tripla certificazione IPX6, IPX8 e IPX9 per la resistenza ad acqua e polvere, un elemento distintivo che innalza la soglia della durabilità nel segmento foldable.

Schermo

Il Find N5 monta due pannelli OLED LTPO di ultima generazione. Lo schermo interno misura 8,12 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento dinamica da 1 a 120 Hz e luminosità massima di 2100 nit. L’aspect ratio 9,9:9 lo rende perfetto per la produttività, la lettura e il multitasking.

Il display esterno è un OLED da 6,62 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate da 1 a 120 Hz e luminosità di picco fino a 2450 nit. Entrambi gli schermi supportano l’utilizzo della OPPO Pen, la stilo attiva venduta separatamente, pensata per il disegno, la scrittura e l’editing creativo.

Prestazioni

Sotto la scocca c’è il processore Snapdragon 8 Elite, una versione customizzata con architettura a sette core, progettata per garantire prestazioni elevate e consumi ridotti. Il dispositivo integra 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna UFS 4.0. L’esperienza utente è fluida anche con app pesanti, giochi 3D e flussi di lavoro multitasking complessi. Non mancano ottimizzazioni software che sfruttano l’intelligenza artificiale per una gestione più intelligente delle risorse.

Comparto fotografico

Il Find N5 è dotato di un sistema fotografico sviluppato in collaborazione con Hasselblad. La fotocamera principale utilizza un sensore Sony LYT-700 da 50 MP con apertura f/1.8, stabilizzazione ottica e autofocus laser. A questo si affiancano:

un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3x, equivalente a una lunghezza focale da 70 mm;

una ultra-grandangolare da 8 MP con lunghezza focale equivalente a 15 mm e autofocus.

Il software fotografico offre profili colore ottimizzati, modalità ritratto avanzate e un’esperienza Pro dedicata agli utenti più esigenti. La qualità delle immagini è elevata in ogni condizione di luce. Forse, a mio avviso, pecca un po’ al buio e con la tele.

Batteria e autonomia

La batteria al silicio-carbonio da 5600 mAh è tra le più capienti mai integrate in uno smartphone pieghevole. Supporta la ricarica rapida cablata SuperVOOC da 80W e la ricarica wireless AirVOOC da 50W. La gestione energetica è ottimizzata per assicurare almeno un’intera giornata di autonomia anche con un uso intensivo, inclusa l’attivazione frequente dei due display.

Software e aggiornamenti

Il sistema operativo è ColorOS 15, basato su Android 15, con interfaccia personalizzata per sfruttare appieno il formato pieghevole. L’esperienza è pensata per il multitasking avanzato, con supporto a finestre flottanti, split-screen dinamico, dock personalizzabile e app ottimizzate per schermo interno ed esterno. OPPO garantisce 4 anni di aggiornamenti major di Android e 6 anni di patch di sicurezza.

Conclusione

OPPO Find N5 è disponibile per ora solo in Cina, nelle colorazioni Cosmic Black, Misty White e Dusk Purple. Il prezzo al lancio è di circa 1700/1799 euro (convertito dalla valuta asiatica), ma non è ancora stata confermata una distribuzione europea. Come già accaduto con i precedenti foldable di OPPO, è possibile che venga lanciata una variante globale sotto altro nome.

È un dispositivo pensato per chi cerca innovazione, estetica e potenza in un unico smartphone pieghevole. La sua estrema sottigliezza, i materiali premium, le prestazioni eccellenti e il comparto fotografico di alto livello lo rendono uno dei pieghevoli più interessanti dell’anno. L’unica vera incognita rimane la disponibilità globale, ma se arriverà in Europa, rappresenterà una delle scelte migliori nel segmento.