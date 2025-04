Apple, iOS 18.4 e visionOS 2.4: ecco due nuove app ufficiali su iPhone e Vision Pro

I nuovi aggiornamenti che ha lanciato Apple durante questi giorni garantiscono agli utenti l’accesso a tante novità interessanti. Sono arrivate le versioni iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS 15.4 Sequoia per le quali c’era grande attesa soprattutto vista l’integrazione di Apple Intelligence in Italia. Ad oggi inoltre ci sono anche due nuove applicazioni ufficiali.

Una nuova app per iPhone dedicata a Vision Pro

La prima riguarda proprio l’iPhone e si chiama semplicemente Apple Vision Pro. Il nome è piuttosto esplicito, e richiama la logica già seguita con l’app Apple Watch: anche in questo caso, si tratta di un’app pensata per gestire e configurare il visore Vision Pro direttamente dal telefono.

Attraverso l’app è possibile controllare vari aspetti tecnici del dispositivo, come il numero di serie, la versione del sistema operativo e il codice modello. Non mancano sezioni dedicate al manuale utente, ai suggerimenti pratici e alla scoperta di nuovi contenuti compatibili, che spaziano da esperienze immersive a giochi e app pensate per sfruttare al massimo il visore.

Su Vision Pro arriva la galleria immersiva: Spatial Gallery

La seconda novità, invece, è pensata per il Vision Pro, e si chiama Spatial Gallery. Il nome lascia già intuire la funzione principale: raccogliere e mostrare contenuti spaziali, come video in 3D e panoramiche interattive. Ma c’è molto di più. Apple ha infatti curato una selezione editoriale di contenuti speciali, realizzati anche in collaborazione con brand noti come Red Bull, Porsche e Cirque du Soleil.

Non mancano contenuti esclusivi e dietro le quinte legati alle serie originali di Apple TV+, tra cui The Morning Show, Severance e The Studio. Sebbene Apple non specifichi quanti e quali contenuti arriveranno in futuro, l’idea è chiara: creare un catalogo sempre più ricco e coinvolgente, pensato su misura per sfruttare al meglio le potenzialità di un dispositivo come Vision Pro.