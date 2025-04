Pixel Meteo: sparisce una delle sue funzioni

Gli utenti di Pixel Meteo hanno notato un improvviso ed inaspettato cambiamento. Si tratta della scomparsa di una delle funzionalità più apprezzate dell’app: ovvero Mappa Meteo. Tale feature offriva agli utenti una rappresentazione visiva dettagliata delle condizioni meteorologiche in tempo reale. La Mappa Meteo era diventata un punto di riferimento per molti utenti. Ciò grazie ad un’interfaccia intuitiva e alla possibilità di consultare previsioni a sei ore per precipitazioni. Ma anche vento e altre variabili atmosferiche. Eppure, senza alcun preavviso o comunicazione ufficiale, Google ha deciso di rimuovere la funzionalità.

Google elimina una funzione da Pixel Meteo: perché?

Gli utenti potevano accedere alla Mappa Meteo tramite il widget “At a Glance“. O anche dalla piccola anteprima all’interno dell’app. Ora, invece, gli utenti si trovano di fronte a una schermata che non mostra più l’opzione. Tale cambiamento non è stato accompagnato da alcun aggiornamento dell’app, il che indica che la modifica è stata applicata direttamente lato server.

La decisione ha generato un’ondata di discussioni sui forum della community di Google e su Reddit. Numerosi utenti che si chiedono le ragioni di tale rimozione improvvisa. Alcuni ipotizzano che Google stia lavorando a un aggiornamento più sostanziale della Mappa Meteo e che la funzione possa tornare in futuro in una veste migliorata. Altri, invece, temono che si tratti di una scelta definitiva, magari legata a questioni di licenze o allineamento strategico con altri servizi meteorologici già disponibili.

Anche con la perdita della Mappa Meteo, l’app Pixel Meteo continua ad offrire altre funzionalità utili. Al momento, Google non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sull’accaduto. Ciò ha lasciato gli utenti nell’incertezza riguardo il futuro della funzionalità. Resta da vedere se la pressione della community porterà l’azienda di Mountain View a fornire chiarimenti. O se Google possa anche decidere di reintrodurre tale amata feature per accontentare le richieste dei suoi utenti.