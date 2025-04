iOS 19 non arriverà per tre modelli di iPhone molto diffusi, ecco quali

Non sempre Apple riesce ad accontentare tutti i suoi utenti, proprio come in questo caso. Durante le ultime ore infatti si sono diffuse alcune indiscrezioni in merito alla scelta di estromettere dalla lista di compatibilità con iOS 19 alcuni iPhone.

Si tratterà di una nuova versione del sistema operativo estremamente differente rispetto a quelle viste fino ad oggi ma purtroppo ci saranno degli utenti che non potranno usufruirne.

I modelli che rischiano l’esclusione da iOS 19

Le prime anticipazioni suggeriscono che iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max non riceveranno iOS 19. Se confermato, il taglio partirebbe dunque dalla generazione successiva. La lista degli iPhone che potranno aggiornarsi alla nuova versione del sistema operativo di Apple dunque resta limitata ai prodotti che nella sigla hanno la doppia cifra. Si parte quindi da iPhone 11 fino ad arrivare chiaramente ai nuovi iPhone 16, compresso ovviamente il nuovo modello 16e. Sarà quindi un taglio importante vista l’iconicità di questi prodotti.

Secondo un’altra voce di corridoio, circolata nei mesi scorsi, Apple potrebbe anche decidere di mantenere la compatibilità con tutti i dispositivi che hanno ricevuto iOS 18. Tuttavia, l’elenco attuale lascia fuori i tre modelli citati, i più datati tra quelli che ancora ricevono aggiornamenti completi.

Sicurezza garantita: non bisognerà di certo buttare i vecchi iPhone

Ovviamente non bisogna disperare al 100%, in quanto gli iPhone non supportati da iOS 19 continueranno ad essere aggiornati, anche se solo per quanto concerne gli aggiornamenti di sicurezza. Non ci saranno dunque rischi di alcun genere per chi sceglierà deliberatamente di non cambiare il proprio iPhone, che sia un XR, un XS o un XS Max.

Per ora, non resta che attendere l’annuncio ufficiale alla WWDC25 per sapere quali dispositivi verranno effettivamente supportati. E, soprattutto, per vedere con i propri occhi quanto sarà profondo il rinnovamento estetico annunciato da Apple. C’è dunque tanta attesa per l’evento che ormai è ufficiale.