Apple iPad in OFFERTA ad un prezzo da SOGNO su Amazon: che sconto

La promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione di ogni consumatore è una delle migliori in circolazione, infatti in questi giorni è possibile pensare di acquistare un prodotto di casa Apple con un risparmio mai visto prima d’ora, il prezzo di vendita è uno dei più bassi di sempre, con la possibilità di metterci le mani spendendo solamente 399 euro per il suo acquisto definitivo.

Il modello di cui vi parliamo oggi è un Apple iPad di ultima generazione, che viene commercializzato da Amazon nella sua variante con 128GB di memoria interna, che ricordiamo essere non espandibile, oltre potersi collegare alla rete solamente tramite il WiFi, e non con l’ausilio o utilizzo di una SIM di vario genere (nemmeno eSIM). Attualmente sul mercato si possono trovare quattro colorazioni differenti, queste differiscono le une dalle altre solo per la cover posteriore, per il resto sono sostanzialmente identiche in ogni loro parte.

Apple iPad è in promozione oggi su Amazon

Acquistare un Apple iPad richiede tutt’altro che una spesa particolarmente elevata o impegnativa, dovete sapere infatti che al giorno d’oggi può essere vostro, con il processore A16, quindi il modello di nuova generazione lanciato sul mercato nel corso del 2025, con un investimento finale di soli 399 euro. La spedizione è gratuita, avviene entro pochi giorni, e prevede comunque l’ottima garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi. Potete richiedere il prodotto direttamente a questo link.

Il comparto fotografico integrato nella parte posteriore resta comunque di buona qualità generale, composto da un singolo sensore da 12 megapixel, che viene affiancato da un altro sensore identico posto invece anteriormente.