Nintendo Switch 2: tutto ciò che c’è da sapere

Nintendo ha ufficialmente presentato la sua nuova console. Si tratta della NintendoSwitch 2, che porta con sé una serie di novità tecnologiche e funzionalità avanzate. L’annuncio arriva dopo mesi di fughe di notizie online ed una prima anteprima a gennaio. La nuova generazione della console ibrida promette un’esperienza ancora più coinvolgente. Poiché non solo punta sulla qualità grafica e sulle prestazioni, ma anche su un’interazione sociale più profonda.

Nintendo Switch 2: un hardware rinnovato per prestazioni al top

Uno degli aspetti più innovativi della Nintendo Switch 2 è GameChat. Ovvero una funzione che permette ai giocatori di comunicare in tempo reale. Sia vocalmente che con l’ausilio di una videocamera esterna, anche in video. Il Joy-Con destro introduce un nuovo tasto C dedicato alla gestione della chat. Il quale consente di silenziare le conversazioni o accedere rapidamente alle impostazioni. In più, il microfono integrato migliora la qualità dell’audio grazie a un avanzato sistema di cancellazione del rumore ambientale. Per chi ama il multiplayer, la console supporta anche la condivisione dello schermo e il gioco in cooperativa. Così da rendere ogni partita un’esperienza più dinamica e interattiva.

Dal punto di vista tecnico, Nintendo Switch2 si presenta con un display LCD da 7,9”, risoluzione 1080p e una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 fps. Lo schermo supporta la tecnologia HDR, garantendo colori più vividi e un contrasto ottimale. La memoria interna è stata ampliata a 256GB, superando di gran lunga i 32GB del modello precedente.

I nuovi Joy-Con, leggermente più grandi, si agganciano magneticamente alla console e dispongono di tasti SL e SR più ampi. Oltre a stick analogici migliorati per una maggiore precisione nei movimenti. Per chi preferisce invece un controllo più tradizionale, sarà disponibile anche il Pro Controller, dotato di tasti extra e un ingresso per le cuffie. Nintendo Switch 2 arriverà sul mercato il 5 giugno con un prezzo di 469€ per la versione standard e 509,99€ per il kit con Mario Kart World. I preordini apriranno l’8 aprile, con una fase iniziale riservata agli utenti fedeli del servizio NintendoSwitch Online.