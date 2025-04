Nintendo Switch 2, oggi è il giorno di presentazione

Dopo tanta attesa, finalmente la Nintendo Switch 2 è pronta per mostrarsi. La casa nipponica ha confermato tramite i propri canali social che la console di nuova generazione verrà presentata tramite un evento dedicato.

Il Nintendo Direct dedicato interamente alla Switch 2 si terrà il 2 aprile alle ore 15:00 con una diretta sul canale YouTube del colosso dell’intrattenimento. Tuttavia, l’azienda darà il via ad una tre giorni molto intensa con altri due appuntamenti che seguiranno la presentazione ufficiale.

In un post, l’azienda conferma che il 3 aprile e il 4 aprile si terrà l’evento Nintendo Treehouse: Live. A partire dalle 16:00 ora italiana, sarà possibile scoprire i segreti della Switch 2 con tutte le novità software che la console introdurrà. Ci aspettiamo che il produttore mostrerà tanti video hands-on e, soprattutto, si concentrerà sullla lineup titoli per permettere agli utenti di familiarizzare con la console e le novità.

Nintendo presenterà oggi la Switch 2 con un evento di lancio dedicato alla console seguito da due giornate dedicate alla lineup titoli

Tutti questi eventi saranno un momento speciale per gli appassionati che avranno modo di vedere con i propri occhi le potenzialità di questa console a lungo attesa. La scaletta specifica delle tre giornate non è stata condivisa ma, tra i titoli attesi, sicuramente ce ne sono alcuni che catturano l’interesse dei giocatori.

Tra questi spicca Mario Kart 9. Il titolo di corse è stato mostrato nel trailer di annuncio della Nintendo Switch 2 senza alcuna conferma ufficiale da parte del brand. Infatti, ricordiamo che la console riproduceva il gameplay di un titolo che chiaramente appartiene alla saga di Mario Kart ma non sembrava collegato in alcun modo ai giochi esistenti. Per questo motivo, gli analisti hanno ipotizzato che potesse trattarsi di un capitolo inedito. Un ulteriore titolo molto atteso dalla communit è Metroid Prime 4: Beyond.

L’attesa per Nintendo Switch 2 è quasi terminata e non resta che scoprire quali segreti verranno svelati durante le due giornate dedicate alla console.