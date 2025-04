Driver instabili per le GPU Nvidia RTX: problemi segnalati su serie 30, 40 e 50

NVIDIA

Dopo l’ultimo aggiornamento dei driver, diversi utenti hanno segnalato malfunzionamenti sulle schede grafiche Nvidia delle serie RTX 30, 40 e 50. Secondo quanto riportato online, il bug riguarda la versione 551.61 WHQL e potrebbe causare freeze improvvisi, crash di sistema e problemi in fase di avvio, anche su sistemi recenti e aggiornati. Nvidia non ha ancora rilasciato una patch ufficiale, ma fornisce alcuni consigli per mitigare i disagi.

I problemi riscontrati con il driver 551.61 WHQL

Il driver incriminato, rilasciato da Nvidia per migliorare la compatibilità con alcuni titoli e aggiornamenti di sistema, sembra invece aver compromesso la stabilità di un numero crescente di sistemi. Le problematiche segnalate includono:

blocchi all’avvio di Windows, in particolare su build recenti di Windows 11

crash durante il gaming o con software di editing video

schermo nero al riavvio o dopo la sospensione

aumento anomalo dell’utilizzo della GPU anche in condizioni di inattività.

I malfunzionamenti colpiscono sia i modelli desktop che laptop basati su GPU RTX 3000, 4000 e 5000, inclusi i più recenti chip RTX 5090 appena immessi sul mercato. Nvidia ha riconosciuto il problema e ha avviato un’analisi interna per identificarne le cause. L’azienda consiglia per ora di tornare alla versione precedente del driver, in particolare la 546.33 WHQL, considerata stabile. Gli utenti sono invitati a disinstallare il driver 551.61 utilizzando strumenti come DDU (Display Driver Uninstaller) e a bloccare temporaneamente gli aggiornamenti automatici.

Per chi non riscontra crash ma nota cali di performance, Nvidia suggerisce di disabilitare funzionalità come il Frame Generation o di effettuare un reset completo delle impostazioni tramite il pannello di controllo Nvidia.

Al momento non è chiaro se Nvidia rilascerà un hotfix mirato o un nuovo pacchetto driver completo. Gli utenti più colpiti sembrano essere quelli con configurazioni ibride, in particolare su notebook con GPU dedicata e integrata. L’azienda ha aperto un canale di supporto specifico per ricevere ulteriori segnalazioni.

La situazione richiama l’attenzione sulla delicatezza degli aggiornamenti driver, specialmente in contesti professionali o competitivi, dove la stabilità è prioritaria. Nvidia potrebbe pubblicare una nuova release correttiva già entro la prima metà di aprile.