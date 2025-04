Iliad Giga 200: 200 GB e 5G a 9,99€ al mese, senza sorprese!

Iliad ha appena lanciato una nuova offerta che promette di fare la differenza nel panorama delle tariffe telefoniche in Italia. Con il piano Giga 200, l’operatore offre ben 200 GB di traffico dati, con l’inclusione della rete 5G, al prezzo competitivo di 9,99€ al mese. Il costo mensile è fissato per sempre, senza sorprese, e l’attivazione della SIM è di 9,99€. Un’offerta pensata per chi cerca un piano completo, con ampi vantaggi e una buona dose di flessibilità.

Il nuovo piano Iliad Giga 200

Il piano Giga 200 include anche minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, rendendolo ideale per chi fa un uso frequente del telefono senza preoccuparsi dei consumi. La politica di utilizzo illimitato, tuttavia, è soggetta a condizioni di uso lecito e corretto, per evitare abusi. Per quanto riguarda i dati, la navigazione avviene in 4G/4G+ e 5G, con il 5G disponibile esclusivamente su dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete Iliad. In caso di superamento del limite di 200 GB, la navigazione continua al costo di 0,90€ ogni 100 MB, ma solo previo consenso esplicito da parte dell’utente.

L’offerta si distingue anche per la copertura in Europa: sono inclusi 13 GB di traffico dati in roaming, con minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Europa. Gli utenti che viaggiano frequentemente all’interno dell’Unione Europea o verso altri paesi troveranno particolarmente vantaggiosa questa opzione, con oltre 60 destinazioni internazionali incluse nel piano. Non ci sono scatti alla risposta, un vantaggio che rende ancora più conveniente il piano rispetto ad altre offerte simili sul mercato.

In aggiunta, Iliad include nella sua offerta la possibilità di utilizzare la tecnologia VoLTE, che permette chiamate più rapide e di qualità superiore, nonché il servizio di hotspot. Gli utenti possono anche controllare facilmente il credito residuo, accedere alla segreteria telefonica e portare il proprio numero, se desiderato. Con Giga 200, Iliad continua a dimostrare la sua attenzione alla convenienza e alla trasparenza, proponendo un piano che soddisfa le esigenze di chi cerca un’offerta completa, economica e senza complicazioni.